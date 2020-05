Hamilton is megmutatta az otthoni szimulátorát

Eddig összesen 7 aktuális F1-es pilóta képviseltette magát a hivatalos virtuális F1-es nagydíjakon: Charles Leclerc, Alexander Albon, George Russell, Nicholas Latifi, Antonio Giovinazzi, Lando Norris, Carlos Sainz Jr.

Norrist csak jóindulattal vehetjük fel a listára, mivel a McLaren brit versenyzőjének rendre technikai gondjai vannak. Így volt ez legutóbbi is a Kínai Nagydíjon, amin még rajthoz sem tudott állni. Sainz pedig hatalmasat csattant a másik McLarennel, de így is pontszerző lett.

Az eddigi legnagyobb sztár egyértelműen Charles Leclerc volt, aki mindkét fellépésén nyerni tudott, és a Ferrari már ki is rakta a második zászlót a bejárata fölé, tisztelegvén ezzel a monacói és a saját márkája előtt.

Lewis Hamilton is önkéntes karanténba vonult, akiről tudjuk, hogy a Gran Turismo arca, mely a PlayStation exkluzív legendás autós játéka. Ezek után nem lepődhetünk meg azon, hogy a szimulátora is részben erről szól, amit az Instagramján mutatott be. Erre a linkre kattintva elérhetitek a pillanatképet, rajta a szimulátorral.

Ajánlott videó: