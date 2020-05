Gasly, Vergne, Vandoorne is indul a Virtuális Le Mans-on, a Veloce színeiben

A virtuális rFactor 2-ben tartott versenyt, amely a Le Mans-t szervező ACO, a WEC, és a Motorsport Games szervezésében jött létre, június 13-14-én tartják majd, a legendás verseny eredeti időpontjában.

Az igazi Le Mans-i 24 órás versenyt szeptember 19-20-ra halasztották el a koronavírus-járvány miatt.

A címvédő Le Mans Esport bajnok Veloce Esports három autót is indít az LMP2 csúcskategóriában, a szabályoknak megfelelően 2 igazi pilótával, és 2 szimulátorossal egy autóban.

Az AlphaTauri pilótája, Pierre Gasly a Veloce társalapítójával, Jean-Eric Vergne-vel, és a Renault F1 Esports pilótájával, Jarno Opmeerrel, valamint a szimulátorpilóta Isaac Gillissennel osztozik az egyik autón.

virtual Le Mans screenshot Fotó készítője: ACO

A második autót a Mercedes Formula E pilótája, Stoffel Vandoorne vezeti majd, akinek a társai az LMP1-es pilóta, Norman Nato, az ír szimulátoros Eamonn Murphy, és a 14 éves Veloce Academy pilóta, Tomek Poradzisz lesznek.

A harmadik autót James Baldwin, a Worlds Fasterst Games verseny győztese, aki Jenson Button csapatától egy valódi GT3-as ülést kapott vezeti majd, a Toyota gyári pilótájának, Sascha Fenestraznak, a korábbi F2-es pilóta Ryan Tveternek, és a szimulátoros Tom Lartilleux-nak a társaságában.

A Virtuális Le Mans mezőnye már most is elképesztően erős, többek között Max Verstappen, és Lando Norris is részt vesznek majd a versenyen a Team Redline tagjaiként, a Formula E bajnoki éllovasa, Antonio Felix da Costa az IndyCar pilóta Felix Rosenqvisttel indul.

A GTE kategóriában két veterán F1-es pilótát köszönthetünk Felipe Massa, és Giancarlo Fisichella nevezésében. A Porsche a háromszoros Le Mans győztes Andre Lotterert, és a 2016-os győztes Neel Janit nevezte.

A Virtuális Le Mans-t 24 órás versenyt a Motorsport.tv fogja közvetíteni, a verseny június 13-án, délután 3 órakor rajtol.

