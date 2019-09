Gasly még inkább benne lenne a szimulátorversenyzésben

Szerdán rendezték meg az F1 Esports 2019-es szezonjának első 3 versenyét. A sorozatban debütáló Ferrari kettő győzelmet söpört be, míg a harmadik futamon a Red Bull versenyzője, Frederik Rasmussen tudott győzni.

Az első két bajnokság győztese, Brendon Leigh a 3 futam után a 6. helyen áll a pontversenyben, míg a tavalyi második helyezett, Bereznay Dániel az első két versenyen nem szerzett pontot, a harmadik futamon pedig a 14. helyről nagyot autózva a 7. pozícióban zárt új csapatánál, az Alfa Romeónál.

A Toro Rosso pilótája, Pierre Gasly tavaly is ott volt a Pro Drafton, ezúttal pedig a 2019-es Pro Series nyitóeseményén vett részt, és elmondta, őt is érdekli az eSport, és látja benne a potenciált.

„Az eSport a jövőben masszívan növekedni fog, hiába számít már most is nagynak. Én magam is mondhatni gamer vagyok, szoktam játszani az F1-es játékkal, de a Call of Dutyval és a Fifával is.”

„Követem az eSport világát. Egy komoly üzletről van szó, amely még nagyobbra fog nőni. Rengeteg ember vesz részt benne, ezért is gondolom, hogy az F1 Esports jelenlegi szintje jobb is lett, mint tavaly volt. Izgalmas nézni a versenyeket, szeretnék jobban benne lenni ebben a világban.”

Gasly azt is elmondta, lenyűgözte őt a bajnokságban részt vevő pilóták kvalitása.

„Már tavaly is itt voltam. Teljesen lenyűgözött a srácok kvalitása, rendkívül tisztán vezetnek. Néztem, hogy milyen íveket használnak a srácok – hihetetlen volt. Ez a tiszta versenyzés, Bakuban minden kanyarban milliméterekre voltak a falaktól.”

„Az is tetszett, hogy hogyan készülnek az előzésre, és hogyan menedzselik az akkumulátort és az energiát. Minden terv szerint megy, és látod, hogyan készülnek fel a srácok az előzésre. Majdhogynem az ő versenyzésük izgalmasabb, mint a miénk. Jó szórakozás volt nézni a versenyeiket.” – zárta Gasly.

Az F1 Esports második fordulójára október 2-án fog sor kerülni.

