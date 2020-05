Folytatódik a legendák versenye: Button, Montoya, Solberg, Coronel, Liuzzi...

Az elmúlt hetekben nagyon nagy népszerűségre tett szert a The Race legendák versenye, ami nem csoda, hiszen nagyon nagy neveket sikerült meggyőzniük a szervezőknek a rajtrácson. Jenson Button, 2009 Forma-1 bajnoka hamar az egyik favorittá nőtte ki magát, akárcsak Juan Pablo Montoya.

Jan Magnussent, aki a pályafutás ideje alatt szintén szerencsét próbált a Forma-1-ben, ugyancsak nem hagyhatjuk ki a sorból. A dán felejthetetlen csatákat vívott a legendák versenyein, amikből ma este is kettőt rendeznek meg, a szokásos módon fordított rajtráccsal.

Az előző hétvége minden eddiginél több érdeklődést vonzott, hiszen az utolsó utáni pillanatokban megerősítették, hogy Sebastian Vettel, a Forma-1 négyszeres világbajnok rekordere is ott lesz az indulók között a két futamon.

A Ferrari versenyzője csak nemrég szerezte be a saját szimulátorát, bár még a karantén ideje alatt sem lehet túl sok ideje a gyakorlásra, mivel a feleségével közösen három gyermeket nevelnek, ami nem könnyű feladat.

Vettel tisztességesen helytállt a két futamon, bár nem volt szerencséje, így sokkal előrébb is végezhetett volna. Ez azonban az első egyértelmű jele volt annak, hogy a jövőben a német is beszállhat a virtuális küzdelmekbe, miközben a csapattársa, Charles Leclerc már többször meghívta őt. Legutóbb az All Stars Night-ra, de az első ilyen eseményen Vettel még nem vett részt.

A The Race közvetítése, aminek ideje alatt más kategóriákat is láthatunk, magyar idő szerint ma este 18 órától fog kezdődni, ami többek között a rendező hivatalos YouTube-csatornáján is látható lesz.

A nevezettek listáján nincs ott Vettel, akárcsak az előző eseményen, de talán lehet esély arra, hogy a német világbajnok is rajthoz áll. A legfrissebb nevezési lista szerint a következő pilóták képviseltetik magukat a futamokon, köztük például az „újonc” Tom Coronellel, aki egy igen látványos szponzori festést kapott: Button, Franchitti, Castroneves, Solberg, Pirro, Montoya, De Ferran, Kanaan, Magnussen, Brabham, Herta, Fernandez, Priaulx, Monteiro, Liuzzi, Dominguez, Coronel, Turner, Salo, Papis, Servia, Plato, Turner, Jourdain.

Ajánlott videó: