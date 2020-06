Fantasztikus mezőny állt össze a mai virtuális versenyre: Alonso is ott van

Egy két kihagyás után a The Race folytatja a „Tripla korona” eseményét, tehát a pilóták azokon a helyszíneken állnak rajthoz, ami ezen különleges cím megszerzéséhez szükséges.Fernando Alonso a valóságban is erre hajt.

A „Tripla korona” megszerzéséhez a pilótáknak Monacóban, Indianapolisban és Le Mans-ban is nyerniük kell. Alonsónak a való életben már csak az amerikai pályán kellene nyernie az Indy 500-on, és erre idén a McLarentől kaphat lehetőséget.

Ma azonban virtuálisan fog hajtani a legendás aszfaltcsíkon a Dallara DW12 volánja mögött a The Race eseményén. Korábban már volt két parádés győzelme a pályán virtuális környezetben, így most is nagyon jó esélyekkel várhatja a versenyeket.

A The Race 2 héttel ezelőtt Monacóban rendezte meg az első kört, ahol Alonso ismét nyert, és finoman szólva is letette a névjegyét, még a rajtrács végéről is rajtolván. Ma Indianapolisban olyan pilóták ellen küzdhet meg, akiket jól ismer.

Az indulók között lesz Emerson Fittipali, Helio Castroneves, Mika Salo, Tony Kanaan, Vitantonio Liuzzi, David Brabham, Petter Solberg, Jason Plato, Scott Pruett, Darren Turner, Max Papis, Tom Coronel, Oriol Servia, Mario Dominguez, Juan Pablo Montoya, Karun Chandhok, Andy Priaulx, Emanuel Pirro, Steve Soper, Michel Jourdain Jr. és Travis Pastrana.

Úgy tűnik, hogy Jenson Button ezen a versenyen nem indul, de így is minden bizonnyal egy nagyon látványos versenyhétvégében lesz részünk, amit a The Race hivatalos YouTube csatornáján keresztül követhettek figyelemmel. A közvetítés magyar idő szerint 18 órakor veszi kezdetét.

