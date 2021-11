F1 Esport: Mercedes-siker, a magyarok pontok nélkül zártak

Nicolas Longuet az 1. helyről várhatta a piros lámpák kialvását a remekül sikerült időmérője után, míg magyar oldalon egy nem túl sikeres kvalifikáción voltunk túl, hiszen Sipos Patrik a 15., Bereznay Dániel pedig a 18. helyről volt kénytelen elrajtolni.

Bari Boroumand a McLarennel a rajtot követően elment Longuet mellett rögtön az 1-es kanyarban, hátrébb pedig Bereznay Dani lépett előre nagyot, rögtön a 13. helyre ugrott előre. Sipos Patriknak a start sajnos nem alakult jól, visszaesett egészen a 19. pozícióba.

Az első kör után Boroumand kezdett kényelmes előnyt kiépíteni magának az élen a lágy gumikon, a wokingi alakulat tehetsége jóval gyorsabb tempót diktált, mint a mögötte érkező Longuet, aki közepeseken más stratégián volt.

Brendon Leigh remekül használta ki a lágy abroncsok jelentette előnyt, a harmadik körben már a 3. helyen haladt, és folyamatosan zárkózott fel az Alpine-ra. Bereznay Dani a lágyakon szintén kiválóan zárkózott, hiszen a negyedik körben már a 9. pozícióban állt.

Brendon Leigh könnyedén megelőzte az Alpine-t, ám a lemaradása ekkor már majdnem 4 másodperc volt az élen haladó McLarenhez képest. A bajnokságot vezető Lucas Blakeley számára nem alakult jól a verseny eleje, hiszen folyamatosan visszaesett a középmezőnybe.

Blakeley a 7. körben némileg váratlanul a bokszba hajtott lágy gumikért – az Aston Martin-pilóta merész stratégiával próbált visszakerülni a pontszerző helyek közé. Ezt követően számos másik versenyző is a bokszba hajtott, köztük Bereznay Dani is, aki a 15. helyre tért vissza a kiállás után.

A 9. körben a futamot vezető Boroumand is a bokszba hajtott, így ideiglenesen David Tonizza vette át a vezetést. A verseny ezen pontján a két magyar pilóta egymás mögött haladt a 15. és 16. pozícióban – ekkor Dani egy 3 másodperces büntetést kapott a pályahatárok be nem tartásáért.

Frederik Rasmussen mutatta be a futam egyik legszebb manőverét, mikor egyszerre két pilótát is maga mögé utasított, köztük Lucas Blakeley Aston Martinját is. Ezt követően Jarno Opmeer a 11. körben megelőzte Boroumand McLarenjét, így ő állt a legjobban a verseny ezen szakaszában.

A következő körökben rendkívül szoros párharcok alakultak ki az élen. Jarno Opmeert szorosan követte Nicolas Longuet, Bari Boroumand pedig Frederik Rasmussen ellen védekezett keményen.

Longuet egy körrel a vége előtt remek előzéssel bebújt a Mercedes mellé, és megszerezte az 1. helyet, ám nem volt szabályos a manőver, így visszaengedte Opmeert. Pechéje Rasmussen is elment mellette, így végül csak a 3. helyen intették le. A Red Bull-pilóta lett a 2., míg Opmeer megnyerte a futamot.

