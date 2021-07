F1 2021 teszt: érdemes megvenni az idei játékot?

Hogyan tudna még újat mutatni egy évenként kötelezően kiadásra kerülő sportjáték, amelynek messze az egyik legsokrétűbb vásárlói rétegnek kell megfelelnie a piacon? Nos, a Codemastersnél erre a feltevésre a válasz a Braking Point sztorimód volt.

A kérdés azonban az, mit tudott volna még ennél is többet tenni a brit stúdió. Új grafikus motor, vezetési modell, festéskészítő? Tök jó meg szép is lett volna, de ezek lényegesen nagyobb befektetést igényeltek volna, mint egy 2 órás kreatív foglalkozáson megalkotni pár sablonkaraktert sablontörténettel, amely még így is működhet a játékosnál az egész Forma-1-es körítése miatt. Nálam speciel működik, tökre lekötött abban a 8 órában, amíg játszottam vele, de már itt is érződött, hogy fogy a kunszt az egész játékból.

F1 2021 screenshot Fotó készítője: Codemasters

My Team? Fantasztikus még mindig, de annyi új tartalommal sem sikerült megtölteni a 2020-as kiadáshoz képest, hogy egy év után már úgy hivatkozik rá a marketinges csapat, hogy a klasszikus és elismert módja a játéknak.

Behozták a különböző részlegekkel kapcsolatos problémákat, például egy, a cancel culture-re is utaló esetet, amikor az egyik munkatársunk érzéketlen poénja miatt kellett eldönteni, hogy kirúgjuk-e a köz akaratának megfelelően, vagy megvédjük. Szürreálisan valószerű jelenet, de a 4.-5. verseny végére már ez is egy repetitív része lesz a játéknak. Ja, aki a Deluxe Editiont választja, a FIFA ikonjaihoz hasonlóan leigazolhat egy-egy legendát a csapattársának. Jó pillanat Senna vagy Schumacher nevét látni a tabellán, de a játékhoz ez sem ad sokat.

F1 2021 Screenshot Fotó készítője: Codemasters

2 személyes karrier? Na végre tényleg egy olyan játékmódhoz érkeztünk, amely talán le tudja kötni az embert hosszútávon is, hiszen hát ki ne akarná legyőzni az egyik barátját / közösen megnyerni a bajnokságot?

A felsorolás azonban itt véget is ért, és sajnos ezen a ponton úgy érzem, hogy tartalmilag kis is futott az F1 2021. Nincsenek még bent az új pályák, mint Imola, Portimao, vagy Dzsedda, amelyeket később egy ingyenes DLC keretein belül minden játékos megkap majd, nem frissült Barcelona, ahogyan nem fog frissülni Abu-Dhabi sem. Kivették a klasszikus autókat is, amivel kapcsolatban elég gyenge magyarázat volt a codi F1-es projektjének vezetőjétől, Lee Mathertől, hogy az „innovatív” Braking Point sztorimódra koncentráltak a fejlesztés során, ahol ugyanúgy megtalálhatóak a 2019-es F2-es és a 2020-as kocsik is. Fura. Amennyiben valaki legalább csinált már egy My Team karriermódot az F1 2020-ban, annak ez a játék a rövid Braking Point után egyszerűen nem tud semmi olyan újdonságot mutatni, amennyiért érdemes lenne otthagynia a 20.000 forint körüli újkori vételárat.

F1 2021 Screenshot Fotó készítője: EA Sports

Vezetési élmény? Szinte ugyanaz, mint a 2020-ban. Valamennyivel kevésbé alulkormányzottak az autók, de sikerült megtartaniuk a kormányon keresztül azt az érzetet, ahogyan a leszorítóerő növekszik a sebességgel egyetemben, amiért továbbra is jár a piros pont. A rázókövekkel kicsit óvatosabban kell bánni, Alex Gillon remekül elmagyarázza, hogy ehhez hogyan változtatták meg az autók leszorítóerejének kalkulálását a háttérben, de az igazság az, hogy ez a kész terméken alig érződik. Továbbra is a simcade műfajban lebeg az F1 2021, és ez valószínűleg nem is fog változni.

Fáj azonban, hogy ennyire leegyszerűsítették az irányítható részletek számát, ismét az „átlagos” játékost szem előtt tartva. Hol van már az az időszak, amikor kanyarról kanyarra állították a profik az üzemanyagkeveréket és az ERS-t, ma ebből maradt a DRS mellet az előzésgomb, ami továbbra is egy 100-as skálányi akkuról szippantja az extra lóerőket.

Grafika, hangok: ami egyedül feltűnő változást jelentett számomra, azt a turbó jóval erősebb süvítése jelentette, illetve elvégezték a szokásos javítunk a textúrák megjelenésén munkát, de természetesen továbbra sem ez viszi a hátán a sorozatot.

Az F1 2021 tehát nem váltotta meg a világot, de legalább sikerült a játékosoknak egy pár óra extra játékidőt adni a Braking Pointtal, amelyről már itt korábban írtunk. Amennyiben valaki az F1 2021-gyel ugrana fejest a Forma-1-es játékok tengerébe, azt semmiképpen nem szeretnénk lebeszélni erről, a cikkben nyomokban előforduló negativitás inkább annak szól, hogy az F1 2021 önmagában egy teljesen jó játék a kiváló My Team mód és az izgalmas co-op karrier miatt, de csak bántóan kicsit különbözik az elődjétől.

Jó szívvel senkinek nem tudnám ajánlani jelenleg, hogy nyúljon bele a pénztárcájába és az első szembe jövő webshopban rakja a kosarába az F1 2021-et, ha játszott az F1 2020-szal korábban. Az őszi/téli vásárok alatt azonban már barátibb árakon tudnám ajánlani egy jó közös karriermódra.

Abban reménykedhetünk, hogy a 2022-es autók nem csak a valódi, hanem a virtuális versenypályán is radikálisan másmilyenek lesznek, ahogyan arra Charles Leclerc és George Russell is utalt, kérdéses azonban, hogy az új autókat leszámítva milyen újdonságot tud majd még nyújtani a jövő évi cím, hogy elkerülje az igen egyszerű párhuzamot az évenként megjelenő Fifával. Erre a kérdésre pedig a választ már az EA adja, mert hiába nem szóltak bele az idei játékba, a sajtómegjelenés előtt pár nappal távozott két felsővezető is a Codemasters éléről.