A versenyzők visszajelzéseit felhasználva lett realisztikusabb az F1 2020 – Codemasters

Mivel a Forma-1 elindított a hivatalos virtuális nagydíjait, így minden korábbinál nagyobb számú Forma-1-es pilóta játszik a Codemasters által fejlesztett hivatalos F1-es játékkal, az F1 2019-cel. A Codemasters pedig ezt a lehetőséget úgy használta ki, hogy információkat gyűjtöttek arról, hogyan tehetnék még valósághűbbé a virtuális autókat.

Ennek következtében az F1 2020-ban már máshogy fog működni az ERS, megváltozik az autók irányítása, és még a pályák modellezésében is igénybe vették a pilóták segítségét – erről a Codemasters Forma-1-es játékának igazgatója, Lee Mather beszélt.

„Elég gyakran kapunk visszajelzéseket a versenyzőktől. Normál esetben, amikor találkozunk a versenyzőkkel különböző eseményeken, odajönnek hozzánk, és beszélnek velünk. Nyilvánvalóan jelenleg több versenyző játszik a játékkal mint korábban bármikor, ennek megfelelően több visszajelzést is kapunk.”

Mather azt is elmondta, hogy az ERS működésének megváltoztatását a McLaren versenyzője, Lando Norris idézte elő, aki egy F1 Esports-eseményen beszélt a Codemastersszel.

„Norris azt mondta, hogy a játékban túl bonyolult az ERS. Azt mondta, hogy a valódi autóban nem kell emiatt aggódniuk. A csapat készít egy „térképet” az autónak, aztán megmondják nekem, hogy hol kapom meg az előzés-módot és hol nem, így tudom, hogy hol használhatom az extra erőt.”

Ez a funkció és az a lehetőség, hogy a versenyző felülírhassa az alapbeállításokat, az F1 2020-ban már szerepelni fog.

„Az új játékba beletettük a rendszert, ahol az AI kezeli ezt. Viszont megvan a lehetőségük arra, hogy használják az előzés-gombot. Szóval ha még keményebben akarod nyomni, akkor használhatsz extra energiát, viszont ez nyilvánvalóan azt jelenti, hogy kevesebb energiát tudsz használni a következő körökben vagy a következő kanyarokban.”

Mather további 2020-as újdonságokról is lerántotta a leplet, többek között Charles Leclerc visszajelzésére is reagálnak.

„A napokban hallottuk Charles Leclerc megjegyzését arról, hogy a barcelonai pálya nem volt 100 százalékosan tökéletes. Már el is készítettük ezeket a változtatásokat a 2020-as játékban, mivel tisztában voltunk azzal, hogy volt egy kis probléma a magasság-eltéréssel.”

A Codemasters úgy gondolja, hogy sokat tudtak javítani az F1-es autók kezelésének szimulálásán is.

„Néztük a virtuális nagydíjakat, és hallgattuk, hogy mit mondanak kigyorsításról és a fékezési zónákról. Nagyon örülünk, mivel szignifikáns változtatásokat tudtunk végezni már az idei évre ezen a területen.”

F1 2020 Hanoi track Fotó készítője: Codemasters

„A fékezési távolságok most már sokkal realisztikusabbak, most már tényleg nagyon hasonlítanak a Forma-1-esekre. A kanyarokból való kigyorsítás is sokkal jobb lett. És ez nemcsak a gumimodellt változtatja meg, hanem a tétlenség fizikáját is: megváltoztattuk azon kalkulációinkat, amelyeket a gumi tétlenségével kapcsolatosan végeztünk.”

„Nyilvánvalóan a rugózatlan tömeg meglehetősen nehéz, és amikor ilyen sebességekkel mennek az autókkal, akkor óriási erőre van szükség a kocsi lefékezéséhez és lelassításához.”

Meglepő módon az egyik versenyző azt mondta, hogy valójában az F1 2019 vezetési élménye realisztikusabb akkor, ha bekapcsolja a kipörgésgátlót.

„A versenyzői visszajelzés az volt, hogy nem annyira magabiztosak a gázpedálon, mint amennyire magabiztosnak kellene lenniük. Valójában néhányan azt mondták nemrégiben, hogy a modern Forma-1-es autót nagyon hasonló érzés vezetni akkor, ha a játékban közepes kipörgésgátlót kapcsolnak be.”

„Tehát valójában ekkora mennyiségű tapadásra lenne szükségük. Tehát ezek a változtatások sokkal közelebb hozzák a 2020-as játékot ahhoz, amit a versenyzők mondtak nekünk a tapasztalataik alapján.”

Sorozatunk következő részében a magyar versenypályát nézhetitek meg fordított vonalvezetéssel, ami ugyancsak egy érdekes kihívást jelenthetne a versenyzőknek és a csapatoknak a részben eltérő beállításokkal.