F1 2020: Räikkönen több százalékot kapott, mint Leclerc, de nem jobb Vettelnél

Az ígértnek megfelelően a Forma-1 jövő hónapban megjelenésre kerülő új játéka, az F1 2020 kapcsán újabb versenyzői százalékokat tettek elérhetővé. Ezek az új módban, a „My Team-ben” találhatóak, ami egy új és nagyon részletes menedzsermód.

A „My Team” részeként lehetőségünk lesz egy 11. csapatot irányítani, és természetesen versenyzőket is igazolhatunk. A Codemasters egy, a FIFA-ban már jól ismert rendszert alkalmaz. A versenyzőt több tulajdonság alapján értékelik.

Pénteken többek között az is kiderült, hogy Lewis Hamilton minden bizonnyal a játék legjobb versenyzője lesz. Most pedig már azt is tudhatjuk, hogy a Ferrari párosánál Sebastian Vettel 89, míg Charles Leclerc 86%-os.

Tekintve, hogy a monacói milyen fiatal, és csak a harmadik szezonjára készül, ez egy igencsak erős érték lehet. Az igazi különbséget a duó között a tapasztalat adja, ami sokkal alacsonyabb a 22 éves Leclerc-nél.

F1 2020 Fotó készítője: Codemasters

Az Alfa Romeónál Kimi Räikkönen toronymagasan kiemelkedik. A mezőny legtapasztaltabb versenyzője ezen a területen majdnem a maximum százalékot kapta meg. Emiatt is lehetett összesen 87%-os az értékelése. A tempója a játékban érezhetően elmarad a Ferrari párosától.

Végül, de nem utolsó sorban a Haas-nál is közzétették a százalékokat. Hasonló értékeket kaptak versenyezők. Kevin Magnussen 78, Romain Grosjean 80%-os lett az F1 2020-ban, illetve 4.5, valamint 6 millió dollárért igazolhatóak.

Tekintve, hogy a játékban a menedzselésünktől függően ezek az értékek változhatnak, Leclerc 7.5 millió dolláros ára ideálisnak mondható. A négyszeres világbajnokért már lényegesen többet, 12 milliót kérnek, addig ez Räikkönennél továbbra is magas, ami 9 milliót jelent. A tapasztalata és a konstans teljesítménye teheti igazán értékessé a finnt.

