F1 2020: megjelent az első hivatalos onboard a vietnami pályáról (videó)

Az F1 2020 még mindig nem nyerte el a végleges formáját, de a háttérben a szerencsések már tesztelik a Forma-1 júliusban megjelenő hivatalos játékát. Többek között Bereznay Dániel, az Alfa Romeo F1 Esports versenyzője is gyűjti benne a kilométereket.

Még több F1 hír: Bekerülhet az F1 2020 játékba a Mercedes DAS rendszere

Ez azonban még nem a végleges változat, és várhatóan újabb és újabb frissítések, javítások fognak megjelenni az F1 2020-hoz a megjelenést követően. Az eddig megjelent információk szerint azonban egy nagyon jó F1-es játékot fogunk kapni.

A PC-re, PS4-re és Xbox One-ra megjelenő F1 2020 természetesen az új vietnami pályát is tartalmazni fogja, amit most mutattak be. Az alább található videóban Charles Leclerc, a Ferrari monacói versenyzőjével tehetünk meg egy kört az ázsiai aszfaltcsíkon, mely lehetséges, hogy csak novemberben fogja vendégül látni a mezőnyt, kizárólag helyi nézőkkel.

Az mindenképpen jó hír, hogy már nincsenek szigorú korlátozások az országban, ami reményt adhat az F1 számára, miközben Monaco és Franciaország mellett Hollandia idén már biztosan nem rendezi meg a versenyét.