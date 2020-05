F1 2020: ilyen egy kör az új F1-es játékban a katalán pályán (videó)

Az F1 2020 július 10-én fog megjelenni PS4-re, Xbox One-ra és PC-re. Az alapverzió mellett megvásárolhatjuk a hétszeres világbajnok Michael Schumacher nevével fémjelzett edition-t is, ami több klasszikus F1-es autót tartalmaz, melyeket egykoron a német legenda vezetett.

A Forma-1 a koronavírus miatt többek között a Spanyol Nagydíjat is elhalasztotta, és egyelőre nem tudni, hogy a katalán ring mikor térhet vissza. Most vasárnap azonban megrendezik a Virtuális Spanyol Nagydíjat, amin többek között a világhírű futballista, Aguero is el fog indulni a Red Bull színeiben.

A nevezési lista még nem teljes, így lehetséges, hogy lesznek további meglepetésindulók, de most koncentráljunk az F1 2020-ban is megtalálható barcelonai aszfaltcsíkra, amiről a Codemasters elérhetővé tett egy videót.

A játékban természetesen Carlos Sainz Jr-rel, a McLaren spanyol versenyzőjével hajthatunk körbe. Az F1 2020 teljes verziója még mindig nem készült el, így lehetnek változtatások rajta a következő hetekben, majd a megjelentést követően is a különböző frissítésekkel.