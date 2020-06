F1 2020: Hamilton lesz a legjobb a játékban Bottas és Verstappen előtt

Charles Leclerc, a Ferrari monacói versenyzője kissé furcsának tartotta a Codemasters által elérhetővé tett értékelést Geroge Russell neve mellett az F1 2020 „My Team” módjában, ami az új F1-es játék nagy újítása lesz.

A hu.motorsport.com az elmúlt napokban folyamatosan beszámolhatott ezekről az értékekről, amiket a Codemasters fokozatosan mutatott be a nagyközönség számára. A „My Team” módon belül lehetőségünk lesz egy 11. csapat menedzselésére, méghozzá igen részletes módon.

A versenyzők menedzselése is fontos lesz, így közel sem mindegy, hogy milyen munkát végzünk, mert ha nem figyelünk oda, hiába a jó pilótaértékek, azok csökkenni fognak. A pénzzel pedig nagyon okosan kell bánnunk, így közel sem mindegy, hogy kiket igazolunk le, különösen a karrierünk elején.

A McLaren volt az utolsó csapat, melynek versenyezőinek nem ismerhettük a százalékait. Most már ezt is tudhatjuk. Carlos Sainz Jr., aki az év versenyzője is lehetett volna tavaly, és jövőre már a Ferrari pilótája lesz, 82%-ot kapott.

Ezzel szemben a csapattársa, Lando Norris 79%-os értékeléssel szerepel a listán, és mindkét pilóta szerződtetése 6 millió dollárba fáj. A brit újonc nagyon fiatal, míg a spanyol legalább annyira tapasztalt, és még mindig csak 25 éves. Mindketten jó választást jelenthetnek.

Alább a McLaren versenyzőinek értékelése mellett a teljes listát is megnézhetitek. Ez nem a pontos sorrend, hanem sokkal inkább a 2019-es végeredmény alapján elkészített táblázat, amin belül azonban ott vannak a részletes százalékok.

