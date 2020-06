F1 2020: egészen kiváló lett az AI az új F1-es játékban? (videó)

Nagyon sokan várják az F1 2020 megjelenését. A Forma-1 új hivatalos játéka számos újdonságot fog tartalmazni, amikről több cikkünkben is beszámoltunk. Az újdonságok sora azonban nem ért véget, és a megjelenés napjáig nem is fog mindről lehullni a lepel.

Bereznay Dániel, az Alfa Romeo F1-es Esport versenyzője is gondoskodik arról, hogy a rajongók képbe kerüljenek az F1 2020 kapcsán, aminek a béta verzióját az elsők között tesztelhette. Ez pedig lehetőséget ad arra, hogy a sok millió rajongó és a júliusi megjelenés előtt olyan információkhoz jusson, melyekről eddig nem tudhattunk.

Dani nemrég töltötte be a 20. életévét, de még ilyenkor is a követőinek, a nézőinek szeretne kedveskedni, és összedobott egy informatív videót a PC-re, a PS4-re és Xbox One-ra megjelenő F1 2020-ról.

Nagyszerű hír, hogy a mesterséges intelligencia is sokat javult a játékban, ami által az élmény is jobb lesz. Többek között erről is mondott néhány szót Dani a tapasztalatai alapján. Az alább található videó segítségével még többet tudhattok meg az F1 2020-ról.