Ez Forma-1 volt a javából, még ha virtuálisan is: Leclerc Vs. Albon (videók)

Ha mindez a valóságban történik meg, az minden bizonnyal a nemzetközi sajtóban is hatalmas teret kapott volna. Ugyanakkor így is nagyon sokan beszélnek a Forma-1 virtuális eseményéről, mely egyúttal nagyszerű reklámot is adott a sport hivatalos játékának, magának az eseménynek, valamint az Esport-nak.

Egészen professzionális volt az, amit Charles Leclerc és Alexander Albon művelt egymással az élen. Voltak, akik csak nevettek ezeken a virtuális versenyeken, de most ismét láthatták, hogy milyen magas lehet a színvonal. A Liberty Media remekül döntött, amikor létrehozta ezeket a Virtuális Nagydíjakat.

Ennek az egésznek az alapját az aktív F1-es versenyzők adják, akik közül 6-an voltak ott szombaton a rajtrácson. A versenyzők rendre sokat készülnek ezekre a futamokra, így igen komolyan veszik a dolgot, bár Lando Norrist csak 1 nappal korábban értesítették a szerepléséről, így a brit más helyzetben volt.

Azzal, hogy Leclerc és Albon szinte végig oda-vissza előzgette egymást, nem sok kameraidő jutott a többieknek mögöttük. Enyhe túlzással a monacói és a thai, akik nagyon jó haverokká váltak, különösen ebben az időszakban, amikor sokat játszanak együtt, kibérelték maguknak a nagydíjat.

Alább pár videós anyagot találhattok a kettejük csatáiról, aminek hamarosan jöhet a következő része, hiszen az elhalasztott Spanyol Nagydíj időpontjában is megtartják a virtuális eseményt. A spanyol pályán még nehezebb lesz az előzés.

