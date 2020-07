Elszabadult a pokol Norris F1 2020-as streamje alatt

A koronavírus-járvány első komolyabb felvonása alatt a szokásosnál is nagyobb figyelembe központjába került Lando Norris. A brit pilóta már korábban is streamelt a Twitch.tv-n, de a kötelező otthonlét alatt még több online versenyen részt vett.

A Forma-1-es pilóták közül elsőként ő vett részt a #NotTheGP sorozat F1 2019-es versenyein is, még a Forma-1 hivatalos sorozata előtt. Az ő visszajelzéseit is felhasználta a Codemasters ahhoz, hogy az F1 2020-at még valóságosabbá tegyék, a My Team móddal együtt pedig a franchise eddigi legjobb részét alkotta meg a brit stúdió.

Mivel a megjelenéskor Norris még éppen a Stájer Nagydíjra készült, azt csak most tudta kipróbálni, de az első versenyek után hamar kiderült, hogy semmit nem vesztett az online tempójából sem, de inkább a szórakozásra helyezte most a hangsúlyt.

Norris és Tiametmarduk nyitott szobákat hoztak létre, így aki elég gyors volt (nekem nem sikerült, pedig próbálkoztam) az együtt tudott játszani a McLaren pilótájával, aki kikapcsolta a sérüléseket és a szabályokat is, így az eredmény sokkal inkább egy Wreckfest szerű roncsderbi lett, mint Forma-1-es verseny.

Norris egyébként azért nem a szimulátorát használta, hanem egy Logitech G29-es kormányt, mert elmondása szerint ugyanazokat a feltételeket akarta megtapasztalni, ami a legtöbb játékos számára is elérhető.

