Első tapasztalatok az F1 2020-szal kapcsolatban: új pályák, kezelhetőség, részletek a My Team módról

Lee Mather, a Codemasters Forma-1-es játékának igazgatója elmondta, hogy a Forma-1-el közösen döntöttek úgy, hogy a játékot a terveknek megfelelően adják ki, mert a rajongók ugyanúgy megérdemlik a teljes értékű játékot, mintha a szezon a valóságban is folyna.

A RaceFansnek esélye volt arra, hogy a hamarosan piacra kerülő játékot tesztelhesse, és egy részletesebb betekintést nyújthasson a játék tartalmába.

Pályák:

A F1 2020 egyik legnagyobb változása, hogy két új pálya, Zandvoort, és Hanoi is benne lesz. „Zandvoort az első pálya, amelyről teljes LIDAR (lézeres) adatok állnak rendelkezéseinkre, ezért könnyen el tudtuk készíteni a játékban” – mondta Mather.

Screenshot F1 2020 Fotó készítője: Codemasters

A hanoi pályáról egyelőre nem közölhetett képeket a RaceFans, de leírásuk szerint a pálya a hosszú egyeneseivel, és erős féktávjaival kiválóan alkalmas lesz a kifékezéses előzésekre, az utolsó szektor gyors kanyarjai pedig igazán félelmetesek, az F1 utcai pályáinak mértékével is.

A meglévő pályákon is finomítottak: a barcelonai pálya utolsó szektorát, amelyet Charles Leclerc, és más F1-es pilóták is kritizáltak, újraalkották. A Codemasters elmondása szerint már régóta dolgoztak ezen.

My Team:

Sajnos az új játékmód sem állt a RaceFans rendelkezésére, de Lee Mather még több részletet árult el a várva várt játékmódról: „Egy főszponzora, és négy apróbb szponzora lehet a csapatnak, ezek kitalált márkák lesznek.”

„Ami viszont nem kitalált, az a motorbeszállítók, itt a 4 igazi gyár közül lehet választani. Természetesen a csapat logóját, autóját is megtervezheti a játékos, ahogyan ő kezeli a bevételeket, és a csapat második pilótáját is.”

A módban lehetőség lesz valódi pilótákat leigazolni a Forma-1 jelenlegi mezőnyén kívülről is. A játék kiadásakor a 2019-es F2-es mezőny lesz a játékban, de a 2020-as mezőnyt is hozzá fogják adni a játékhoz.

Az F1-es pilótáknál figyeltek arra is, hogy az igényeik valósak legyenek. Lewis Hamiltont nem fogod tudni úgy leigazolni, hogy nem adsz alá futamgyőztes autót, de más dolgokra is figyeltek, amit Mather Hamilton példáján magyarázott el:

Screenshot F1 2020 Fotó készítője: Codemasters

„Igen erősen hangoztatta még a McLarennél, hogy mennyit kell szponzori és egyéb sajtóeseményeken lennie, és hogy ennek a csökkentését is várja a Mercedestől. Ezt az elemet átemeletük a játékba is. Lehet, hogy van egy lehetőséged arra, hogy az egyik pilótád egy szponzori eseményen vegyen részt, ami plusz pénzt jelenthet, valamint azt, hogy a nagyobb szponzoroknak kívánatosabb lesz a csapatod.”

„Ennek a hátulütője az, hogy miközben a pilóta éppen a szponzori eseményen van, akkor nem a szélcsatornában, vagy a felfüggesztés, és motorrészlegen dolgozik, ami miatt rosszabb visszajelzést kap a csapat az autóról, ezért az adott részleg sikerességét, és morálját is csökkentheti.”

„Dönthetek úgy, hogy egy olcsóbb motort veszek, és spórolok egy drágább pilótára, azonban lehet, miatta nem tudok majd finanszírozni megfelelően fejlesztési területeket. Azt is csinálhatom, hogy egy olcsóbb pilótát igazolok le, így több pénzem marad a fejlesztési részlegekre, így később nagyobb valószínűséggel igazolok le egy drágább pilótát. Minden döntésnek vannak pozitív, és negatív hatásai is.”

A Codemasters nem hanyagolta el teljesen a sima karriermódot sem, ahol kibővítették a szerződési tárgyalásokat, tovább finomították a fejlesztési területeket. Lukas Weber, és Devon Butler karakterét kivették a játékból. Az első megjelenésük után mindkét karakter igazán elfáradt, és jelenlétük inkább bosszantó volt, mint valami, ami bővítette a játékélményt.

Szintén búcsút mondunk Claire-nek, aki helyett az F1 valódi riporterének, Will Buxtonnak a virtuális karaktere fog minket fogadni. Az interjúk ugyanúgy részesei lesznek a My Team módnak is. Az F2-es elkötelezettségünket is variálhatjuk, az F1 2019-hez hasonlóan lesz egy 3 futamos tesztlehetőség, fél, vagy teljes szezon, vagy akár egy sem, mielőtt belekezdünk az F1-es karrierünkbe.

Az autók kezelhetősége:

Az F1 2019 nem várt rivaldafénybe került a koronavírus-járvány miatt, és több aktív pilóta játszik a játékkal, mint amennyiről a Codemasters valaha is álmodhatott volna.

Mather elárulta, hogy a gumik fizikájával sokat foglalkoztak: „A változtatások, amelyeket elvégeztünk a kerék, és a gumik viselkedése kapcsán nagy változtatást fognak vinni a játékélménybe. Sokkal magabiztosabban vezetheted az autót, a féktávon érezhetően később tudsz majd fékezni.” A változtatások igazi észrevételéhez ki kell kapcsolni az ABS-t, de a legtöbb haladó pilóta már most is anélkül játszik.

„Az egyik terület, amelyen szerintem nagyon gyengék voltunk az az, ahogyan az autók fékeztek. Egyszerűen nem tudtuk eltalálni a kerekek lassulását. Ez talán a legnagyobb változás a pályán.”

Lando Norris egyik javaslata is megvalósult a játékban: egyszerűsödött az ERS, az 5 állása helyett most már csak 3 van, és egy előzés gombot is kapott az autó. „Ez jobban hasonlít arra, amit a valóságban is tapasztalnak a pilóták” – mondta Mather.

A Codemasters kiadta az F1 2020 első gameplay trailerét, benne természetesen az ismert főcímdallal. Remek jeleneteket válogattak a játékból, ami július 10-én fog megjelenni PC-re, PS4-re, és Xbox One-ra.