Először kerül megrendezésre a virtuális Le Mans-i 24 órás június 13-án és 14-én – a legnagyobb hosszú távú esport-verseny!

A Le Mans-i versenyek hosszú ideje jelenlévő lelkülete, vagyis az innováció előtérbe helyezése a virtuális versenyen is jelen lesz, és az esport-verseny hossza is 24 óra lesz. A csapatoknak hivatásos és szimulátorversenyzőket is alkalmazniuk kell, hogy megmérkőzzenek egymás ellen a híres Le Mans-i pályán. A legnagyobb hosszú távú esport-versenyt világszerte több TV is közvetíteni fogja.

A virtuális Le Mans-i 24 órás verseny június 13-án, magyar idő szerint 15 órakor fogja kezdetét venni.

Az ACO, az FIA és a WEC a Motorsport Gamest bízta meg a virtuális Le Mans-i 24 órás verseny menedzsmentjével és produkciójával. Ez a Motorsport Games és a Le Mans Esport Series hosszú távú partnerségének meghosszabbítása. A Le Mans Esports Series (LMES) tavalyi döntőjét több mint 200 ezren tekintették meg.

A Motorsport Games gyorsan a motorsport-jogtulajdonosok választásává vált, amikor az esport-partnerek kiválasztásáról van szó. A Motorsport Games olyan úttörő esport-kezdeményezésekben vállal kulcsszerepet, mint a NASCAR, a Formula E, a WRC és a Le Mans esport-eseményei, amelyek online és a televíziókban is elérhetőek, a menedzselést pedig a Motorsport Games távolról intézi.

A virtuális Le Mans-i 24 órás verseny alapelvei egyszerűek:

A csapatok összeállítása: minden csapatban négy versenyző indul. Minden pilótafelállásban legalább 2 profi versenyző és maximum 2 szimulátorversenyző szerepelhet.

A versenyek szimulációs platformja az rFactor 2 lesz, amelyet a Studio 397 biztosít

Még több hír: A JPMorgan azt javasolja a McLarennek, hogy helyezze jelzálogba a wokingi főhadiszállását is

A rajtrácson legfeljebb 50 autó fog szerepelni

Az autók: LMP2 és GTE. Minden csapat szabadon megalkothatja a saját festését

Versenyzési körülmények: változó időjárási körülmények és dinamikus nappali és éjjeli versenyzés. Egy versenyigazgató fogja biztosítani a sportszerű viselkedést a pályán.

A versenyzők cseréje kötelező. Minden versenyzőnek legalább 4 órát kell vezetnie, egy versenyző pedig maximum 7 órát vezethet.

Hiteles Le Mans-i produkció: a verseny kommentátorai és a bokszutcai riporterek élőben jelentkeznek egy párizsi TV-stúdióból, a VIP-vendégek pedig a verseny alatt meglátogathatják őket. Ez az egyedi verseny, amely össze fogja hozni a világ legjobb hivatásos és szimulátorversenyzőit, a világ számos különböző pályáján, rengeteg platformon követhető lesz.

Pierre Fillon, az ACO elnöke: „Az első virtuális Le Mans-i 24 órás verseny egy új fejezetet nyit ezen a területen. A jelenlegi körülmények miatt a 88. Le Mans-i 24 órás versenyt szeptember 19. és 20. között fogjuk megrendezni.”

„Viszont az eredeti, június 13-i és 14-i dátumon lesz egy egyedi esemény, ami hozzá fog adni a hosszú távú versenyzéshez és annak értékeihez: a virtuális Le Mans-i 24 órás verseny hivatásos és szimulátorversenyzőket fog összegyűjteni, akik egymás ellen versenyezhetnek. Teszik ezt majd értünk, a szervezőkért, a résztvevőkért, a partnereinkért és a szurkolóinkért, és már türelmetlenül várjuk, hogy elkezdődjön a különleges verseny június 13-án 15 órától.”

Virtual Le Mans poster Fotó készítője: ACO

Gerard Neveu, a WEC vezérigazgatója: „A Le Mans Esports Series két évvel ezelőtti kezdete óta nagy elégedettséggel töltött el minket, hogy láttuk a méretét a duplájára növekedni évről évre. Ez is megmutatta számunkra, hogy mekkora az éhség az esport-közösségben a hosszú távú versenyek iránt, nekünk pedig lehetőségünk van arra, hogy a Le Mans-i 24 órás versenyt is biztosíthassuk nekik virtuálisan.”

„Ez a Le Mans-i 24 órás virtuális esemény rengeteg szempontból egyedi, viszont nem része az LMES-nek, hanem egy egyedülálló esemény. Ahogy a való életben is, úgy itt is össze fogjuk hozni az autógyártók, a hivatásos és szimulátorversenyzők krémjét. Tehát tényleg mindenki számára lesz itt valami!”

Dmitry Kozko, a Motorsport Games vezérigazgatója: A Motorsport Games örömmel jelenti be, hogy folytatja a közös munkát az ACO-val, és a WEC-kel, és megszervezi a Virtuális Le Mans-i 24 órás versenyt.

Ez további bizonyítéka annak, hogy a motorsportok részvényesei megbíznak a Motorsport Games-ben, hogy az világszínvonalú esportot képvisel. Fantasztikus eseménynek ígérkezik, ami összehozza az igazi, és a virtuális versenyzés világát úgy, mint korábban semmi más.

James Allen, a Motorsport Network elnöke: A jelenlegi világjárvány mindnyájunk életét befolyásolta valamilyen szinten, de megadta a lehetőséget az esportok, és a szimulátor versenyzés számára a tündöklésre, és ez a verseny ezt még jobban ki fogja fejezni.

Imádom az egész kiterjedését. A világ legnagyszerűbb versenyét keltjük életre, az eredeti hétvégéjén, mint a világ legnagyszabásúbb esport versenye. A Motorsport Games a világ legnagyobb motorsport részvényeseinek lett a választása, és büszkén dolgozunk együtt az ACO-val, és a WEC-kel, nem csak a világszínvonalú Motorsport Games részlegünkkel, de az egészre világra kiterjedő médiahálózatunkkal. A következő hetekben lerántjuk a leplet a nevezők listájáról, valamint további izgalmas részleteket árulunk el, amelyek életre keltik ezt a nagyszerű virtuális eseményt.

Az alábbi videós összeállításban megnézhetjük, hogy milyen autókat vezetett a legendás, tragikus körülmények között elhunyt Gilles Villeneuve, aki így „csak” 1977 és 1982 között tudott versenyezni a királykategóriában.