ÉLŐBEN: Olasz és angol esport-versenyzők ellen küzdhetnek magyarok egy F1 2019-bajnokságban

Két olasz, egy angol és egy magyar liga fogott össze, hogy rendezzenek egymás között egy F1 2019-es bajnokságot. A magyar nevező a TRM Esports, amelynek versenyzői így nemzetközi tapasztalattal gazdagodhatnak a 10 olasz és az 5 angol ellenfél ellen.

Természetesen a TRM Esports is közvetíteni fogja az eseményeket, ráadásul csatlakozni is lehet az egyesületükbe, segítségükkel pedig akár te is kipróbálhatod magad nemzetközi versenyeken.

Fotó: TRM esport

„Nagy mérföldkőhöz érkezett egyesületünk! Örömmel jelentjük be, hogy pilótáink e héttől külföldi egyesületek ellen mérettethetik meg magukat, és szerezhetnek tapasztalatot. Kedden, 21:30 perctől kezdetét veszi a közös szervezésű European Special Event nevezetű bajnokságunk, amiben 2 olasz és egy angol ligával együtt tesszük meg az ausztrál pályát”

„Célunk minél több ország játékosait megmozgatni e nehéz időben! Ha szeretnéd te is kipróbálni magad egy nemzetközi versenyen, NE HEZITÁLJ! Továbbra is várjuk a jelentkezőket folyamatosan bővülő baráti egyesületünkbe!”, áll a csapat Facebook-oldalán közzétett bejegyzésében.

A European Special Event első versenyét a TRM Esports Facebook-oldalán és YouTube-csatornáján lehet élőben követni.



