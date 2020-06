ÉLŐBEN a nagy finálé: Alonso virtuális bajnok lehet (18:00)

Mint arról a hu.motorsport.com korábban beszámolt, ma este véget ér a The Race remek kezdeményezése, a virtuális „Tripla korona” bajnoksága, aminek az első két helyszíne Monaco és Indianapolis volt.

A valóságban azt illeti meg a „Tripla korona”, aki megnyeri a Monacói Nagydíjat, az Indy 500-at és a Le Mans-i 24 órás versenyt. Fernando Alonso egyetlen egy lépésre van attól, hogy ezt megszerezze, de az Indy 500-on is pokolian nehéz nyerni.

Ma virtuális körülmények között gyűjtheti be ezt a címet, és ha minimális előnnyel is, de vezeti a bajnokságot. Nem lesz könnyű dolga, már csak az őt üldöző Montoya és Brabham miatt sem, akik szintén esélyesek a bajnoki címre.

Sok nagy név áll fel a rajtrácsra Le Mans-ban, így többek között Jenson Button, Barrichello és Solberg is ott lesznek. Eddig az összes futam kiváló, izgalmas volt, így minden bizonnyal a nagy finálé is az lesz.

A The Race élő közvetítését az eseményekről alább találjátok, benne a különböző kategóriákkal. Természetesen a fő szenzációt Alonsóék versenye jelenti majd, amiről az eddig megszokottakhoz hasonlóan mi is be fogunk számolni.