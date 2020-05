ÉLŐBEN a legendák online versenye: Button,, Montoya, Villeneuve, Fittipaldi... (18:00)

Természetesen ezen a hétvégén sem maradunk online futamok, bajnokságok nélkül. Számos nagy versenyt rendeznek meg, és noha most vasárnap nem lesz virtuális F1-es nagydíj, biztosan nem fogunk unatkozni.

Ma este 18 óra 20 perckor rendezik meg a The Race első legendás versenyét, aminek a második felvonása 20 órakor lesz. Közte az All-Star mezőnye is akcióba lendül, ami egyúttal a finálét is 20 óra 25 perckor. Tekintve, hogy a legendák mit hoztak össze az előző hétvégén, dörzsölhetjük a tenyerünket.

A felhozatala biztosan nem lesz panasz. A The Race egy elit-mezőnyt állított össze, akik közül valamilyen formában mindenki letette a névjegyét a motorsportban: Emerson Fittipaldi, Jenson Button, Franchitti, Montoya, Castroneves, Villeneuve, Magnussen, Pirro, Salo, Priaulx, Monteiro, Servia, Liuzzi, Brabham...

Nem túl gyakran látni hasonló névsort egy online versenyen. Emiatt mindenképpen érdemes figyelemmel követni az időmérőket és a futamokat az alább található videós közvetítés segítségével. Természetesen a versenyek leintése után részletesen is beszámolunk az eseményekről.