ÉLŐBEN a legendák online versenye: Button,, Montoya, Magnussen... (18:00)

Szerencsére ezen a hétvégén sem maradunk online versenyek, bajnokságok nélkül. Több nagy virtuális viadalt rendeznek, miközben felkészülhetünk a vasárnapi hivatalos Virtuális Nagydíjra is a Forma-1-ben.

Ma este 18 órától rendezik meg a The Race következő versenysorozatát, amin belül a legendák futamát is megnézhetjük. Az All-Star nevezői is pályára fognak gurulni, amit ugyancsak érdemes lesz figyelni. Tekintve, hogy a legendák mit hoztak össze a korábbi hétvégéken, dörzsölhetjük a tenyerünket.

A rajtrácsra biztosan nem lesz panasz. A The Race egy elit-mezőnyt állított össze, akik közül mindenki letette a névjegyét a motorsportban: Emerson Fittipaldi, Jenson Button, Franchitti, Montoya, Magnussen, Pirro, Salo, Priaulx, Liuzzi, Monteiro, Brabham...

Nem túl gyakran látni hasonló névsort egy online versenyen. Érdemes figyelemmel követni az időmérőket és a futamokat az alább található videós YouTube-közvetítés segítségével.