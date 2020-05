ÉLŐBEN a legendák nagy versenye: Montoya, Button, Solberg, Brabham, Coronel... (19:00)

Több oldalról is gondoskodtak arról, hogy a koronavírus idején se maradjunk versenyek nélkül. Ezek a virtuális futamok komoly színvonalat képviselnek, és szerencsére az olyan nagy szériák is gyorsan reagáltak, mint a Forma-1, az IndyCar, a Supercars, vagy legutóbb a W Series, ahol csak nők indulhatnak, így a virtuális világban is.

Remek kezdeményezések ezek, amik az embereknek bemutatják, hogy egy ilyen teljesítmény mögött is komoly munka van. Még a profik is rengeteget gyakorolnak, hogy a virtuális térben szintén versenyképesek legyenek.

Számos példát láthattunk arra, hogy egy online verseny is lehet legalább annyira izgalmas, mint a valóság. Sőt, nem egy F1-es versenyző erősítette meg, hogy ezeken a versenyeken még feszültebbek, stresszesebbek.

A legendás futamokon használt Brabham BT44B Fotó készítője: Rainer W. Schlegelmilch

Ezen a hétvégén is több ilyen versenyt rendeznek, míg vasárnap jön a következő Virtuális Nagydíj a Forma-1-ben, amin például a Manchester City és Argentína egyik legnagyobb sztárja, Aguero is rajthoz fog állni.

Most azonban maradjunk a szombatnál, és a hamarosan kezdődő legendák futamánál a The Race rendezésével, és a Forma-1-ből, valamint a Formula E-ből ismert ROKiT főtámogatásával. Jenson Button és Juan Pablo Montoya ádáz csatát vívnak egymással a bajnoki győzelemért ezekkel a legendás szörnyetegekkel.

Button és Montoya mellett más nagy nevek is ott vannak a rajtrácson. Emerson Fittipaldi a sorozat legidősebb indulója volt, és egyúttal a legnagyobb név is. A brazil még ennyi idősen is rendszeresen ott volt ezeken a versenyeken, megmutatván, hogy nemcsak a fiataloké a virtuális környezet.

Sebastian Vettel nem várt vendégszereplése az előző hétvégén pedig csak növelte a bajnokság presztízsét. A négyszeres világbajnok Ferrari-versenyző számára ez volt az első ilyen hivatalos virtuális esemény. Rengetegen várták a folytatást, és a túraautózásból jól ismert Tom Coronel is csatlakozott.

