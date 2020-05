ÉLŐBEN a legendák nagy versenye Indianapolisból: ALONSO, Button, Andretti, Montoya, Fittipaldi... (19:00)

Többen is gondoskodtak arról, hogy a koronavírus idején ne maradjunk izgalmas versenyek nélkül. Ezek a virtuális futamok komoly színvonalat képviselnek. Szerencsére az olyan nagy szériák is gyorsan reagáltak, mint a Forma-1, az IndyCar, a Supercars, vagy nem is oly rég a W Series, ahol csak nők indulhatnak.

Egészen remek kezdeményezésekről beszélhetünk, amik megmutatják, hogy egy ilyen teljesítmény mögött is komoly munkavan. A profik szintén rengeteget gyakorolnak, hogy a virtuális térben is kellően versenyképesek legyenek.

Sok példát láthattunk arra, hogy egy online viadal is lehet legalább annyira izgalmas, mint a valóság. Több F1-es versenyző beszélt arról, hogy ezeken a versenyeken feszültebbek, stresszesebbek, mint a valóságban.

Fotó készítője: IndyCar Series

Ezen a hétvégén is lesznek versenynek, köztük a hamarosan kezdődő legendák futamaival a The Race jóvoltából. Jenson Button hatalmas csatát vív a bajnoki győzelemért a legendás F1-es autóval. Az előző hétvégén Fernando Alonso is bemutatkozhatott a rajtrácson, de most egy igen más kihívás vár rájuk.

Indianapolis lesz a helyszín, modern versenygépekkel. A nevezési listára nem túlzás azt állítani, hogy minden idők leglátványosabb felhozataláról van szó az online világban, amit még a valóságban is megirigyelnének.

Mario Andretti és Emerson Fittipaldi is rajthoz áll, akik igazi legendák. A koruk ellenére még mindig készek valami újat tanulni. A két világhírű versenyző óriási név a motorsportban. Mellettük Alonso és Jenson Button is ott lesz. A kétszeres és az egyszeres F1-es világbajnok is rengeteget készült az eseményre. A spanyolnak igazi tapasztalatai is vannak az Indianapolisból az Indy 500 miatt.

