ÉLŐBEN a legendák nagy versenye: ALONSO, Button, Solberg, Montoya, Fittipaldi... (19:00)

Sokan gondoskodtak arról, hogy a koronavírus idején se maradjunk futamok nélkül. Ezek a virtuális versenyek nagy színvonalat képviselnek. Szerencsére az olyan nagy szériák is gyorsan reagáltak, mint a Forma-1, az IndyCar, a Supercars, vagy legutóbb például a W Series, ahol csak nők indulhatnak.

Remek kezdeményezésekről van szó, amik megmutatják, hogy egy ilyen teljesítmény mögött is komoly munka áll. A profik is rengeteget gyakorolnak, hogy a virtuális térben versenyképesek legyenek. Nem egyszerű számukra mindez.

Számos példát láthattunk arra, hogy egy online viadal is lehet legalább annyira izgalmas, mint a valóság. Nem egy F1-es versenyző beszélt arról, hogy ezeken a versenyeken feszültebbek, stresszesebbek, mint a valóságban.

A legendás futamokon használt Brabham BT44B Fotó készítője: Rainer W. Schlegelmilch

Ezen a hétvégén is több ilyen versenyt fognak megrendezni, köztük a hamarosan kezdődő legendák futamaival a The Race jóvoltából. Jenson Button ádáz csatát vív a bajnoki győzelemért ezzel a legendás F1-es autóval. Az előző hétvégén is letette a névjegyét a 2009-es bajnok, addig a nagy riválisa, Montoya két igen gyenge futamot zárt, és hátrányba került a bajnokságban.

Button és Montoya mellett más nagy nevek is ott vannak a rajtrácson. Emerson Fittipaldi a sorozat legidősebb indulója, visszatérője, és egyúttal a legnagyobb név is. A brazil legenda még ennyi évesen is rendszeresen ott van ezeken a versenyeken.

Sebastian Vettel vendégszereplése 2 héttel ezelőtt csak növelte az online bajnokság presztízsét. A négyszeres világbajnok Ferrari-versenyző számára ez volt az első ilyen hivatalos virtuális esemény. Rengetegen várták a folytatást, és sokkal inkább amiatt is, mert pár órával a rajt előtt Fernando Alonso is megerősítette a nevezését.

A mai indulók: Alonso, Button, Franchitti, Pirro, Solberg, Fittipaldi, Castroneves, Montoya, De Ferran, Kanaan, Magnussen, Brabham, Panis, Fernandez, Priaulx, Monteiro, Herta, Turner, Salo, Papis, Servia, Liuzzi, Dominguez, Coronel, Jourdain, Plato.

ÉLŐ KÖZVETÍTÉS