ÉLŐBEN a legendák nagy döntője: ALONSO, Button, Solberg, Montoya... (19:05)

Szerencsére páran gondoskodtak arról, hogy a koronavírus idején se maradjunk versenyek, igazi izgalmak nélkül. Ezek a virtuális viadalok is remek színvonalat képviselnek, több igazán neves pilótával.

Az olyan nagy szériák is gyorsan reagáltak, mint a Forma-1, az IndyCar, a Supercars, vagy nem is oly rég például a W Series, ahol csak nők indulhatnak. Ez is csak azt mutatja, hogy milyen ereje van a szimulátoros eseményeknek.

Egészen nagyszerű kezdeményezésekről beszélhetünk, amik megmutatják, hogy egy ilyen teljesítmény mögött is nagy munka áll, és nemcsak a versenyzők részéről. A profik is rengeteget gyakorolnak, hogy a virtuális térben kellően gyorsak legyenek.

Számos példát láthattunk arra, hogy egy online viadal is lehet legalább annyira izgalmas, mint a valóság. Több F1-es versenyző beszélt arról, hogy ezeken a futamokon feszültebbek, stresszesebbek, mint a valóságban.

Ezen a hétvégén is lesznek ilyen versenyek, köztük a hamarosan kezdődő legendák futamaival a The Race jóvoltából. Jenson Button őrült csatát vív a virtuális bajnoki győzelemért a legendás F1-es autókkal. Legutóbb azonban modernebb autókkal hajtottak Indianapolisban, ahol Fernando Alonso mindkét futamot behúzta.

Button és a 2 héttel ezelőtt debütált Alonso mellett más nagy nevek is vannak a rajtrácson. Emerson Fittipaldi a sorozat legidősebb indulója, és egyúttal a legnagyobb név is, bár 1 hete Mario Andretti is tiszteletét tette az amerikai fordulóban.

Sebastian Vettel vendégszereplése pár héttel ezelőtt csak növelte az online bajnokság presztízsét. A négyszeres világbajnok Ferrari-versenyző számára ez volt az első ilyen hivatalos virtuális verseny. Rengetegen várták a folytatást, sokkal inkább amiatt is, mert Alonso újra igent mondott, és ott lesz a finálén.

A nagy döntő előtt Button 326 ponttal a neve mellett vezeti a bajnokságot 283 pontos Pirro és az eddig 271 egységet abszolvált Magnussen előtt. A TOP-5-ben még Solberg és Montoya vannak ott 230 és 222 ponttal.

