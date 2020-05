ÉLŐBEN a következő nagy virtuális verseny: Leclerc Aarava ellen kezd (21:00)

A Veloce Esports marad az új formátuma mellett, ami azt jelenti, hogy a résztvevők 1 az 1 ellen fognak megküzdeni. A kiesési rendszer rendkívül izgalmas, de ha valaki vét egy nagyobb hibát, attól a ponttól kezdve nincs igazán esélye.

Erre legutóbb is láthattunk példát. Az első ilyen viadalt Lando Norris, a McLaren F1-es versenyezője nyerte meg. A brit versenyzőnek ezúttal is meglesz erre a lehetősége, aki a Ferrari juniorja, Callum Ilott ellen fog kezdeni.

Jean-Eric Vergne, az ex-F1-es versenyző és Formula E-bajnok ugyancsak az indulók között lesz, ráadásul a Williams pilótája, George Russell ellenfeleként. Mindez azt jelenti, hogy rögtön lesznek nagyobb nevek, akik távoznak a küzdelmektől.

Charles Leclerc testvére, Arthur, aki szintén tagja a Ferrari családjának, a legutóbbi döntős Ben 'TiametMarduk' Daly ellenfele lesz. Nem lesz könnyű dolga a fiatal pilótának, mert Ben hatalmas tapasztalattal rendelkezik.

Az aktív F1-es versenyzők közül még Alexander Albon és Nicholas Latifi méretteti meg magát. A Red Bull pilótája a Real Madrid kapusa, Thibaut Courtois ellen döntheti a továbbjutás sorsát, aki vasárnap a virtuális Kínai Nagydíjon a csapattársa lesz.

Latifi a másik oldalon Pietro Fittipaldit kapja meg a nyakába. A Haas F1 Team tesztpilótája szintén izgatott a csata miatt. Ez egy igen szoros küzdelem lehet, de a Haas másik fiatal pilótája, Louis Deletraz is elfogadta a felkérést. Az ő ellenfele Jamie Chadwick, aktuális W Series-bajnok lesz.

A most kezdődő eseményt a Veloce Sport csatornái mellett a Forma-1 hivatalos YouTube csatornája is közvetíti. Az esemény jótékony célokat is szolgál. Az összegek az UNICEF-hez kerülnek.