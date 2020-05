Egy kör Verstappennel Kínában a hivatalos F1-es játékban: még az arca is megváltozik (videó)

Max Verstappen egyedülálló módon nemcsak a valóságban, de a szimulátoros környezetben is a világ egyik legjobbja. Mindkét területen rettentően versenyképes és gyors. Ezt már számtalan alkalommal bizonyította.

Még több F1 hír: Leclerc és Russell hatalmas balesete az Euro Truck Simulator 2-ben (videó)

Nemrég például a Supercars All-Stars Eseries mezőnyében prezentálta, hogy még egy olyan autóval is versenyképes, amit azelőtt nemigazán ismert. A négy futam során három második helyet szerzett, és közel volt ahhoz, hogy nyerjen.

Verstappent ebben a környezetben is maximálisan elismerik, és nyilvánvalóan részben tartanak is tőle a sebessége miatt. Max már elég régóta szimulátorozik, és a koronavírus idején minden eddiginél több ideje lehet erre.

Max főként az iRacing-ben küzd meg az ellenfeleivel, míg a Forma-1 hivatalos játéka nincs rajta a listáján. A Red Bull-Honda holland versenyezője elmondta, mivel gyakorlatilag soha nem játszik az F1 2019-cel, nem fog részt venni a Forma-1 hivatalos virtuális nagydíjain.

Ez azonban még nem jelenti azt, hogy ne lenne gyors a játékban, és most a kínai pályabejárót nézhetjük meg tőle. Ezen a hétvégén a virtuális Sanghaj látja vendégül a mezőnyt, ahol újoncként Carlos Sainz Jr. is be fog mutatkozni a McLarennel.

Ajánlott videó: