E-sportcsapata menedzsere szerint Verstappen a hosszú távú futamokban is sikeres lenne Max Verstappen, amikor éppen nem a Forma-1-ben versenyez, virtuális futamokon is részt vesz a Team Redline színeiben. A csapat menedzsere, Atze Kerkhof azt is tudni véli, mi a logikus lépés a Forma-1 után a holland számára.