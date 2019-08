Drámai módon ért véget a GT Sport New York-i döntője: magyar indulók is voltak!

A Gran Turismo legutóbbi eSport-állomása New York volt, ahová Báder Benjamin és Blazsán Patrik is meghívást kapott az eredményei által. Ez már önmagában igen komoly megtiszteltetés, de szinte az összes ilyen eseményre ők ketten jutnak ki Magyarországról, prezentálván azt, hogy milyen szintet képviselnek a hazánkban versenyzők között.

Benjaminnak és Patriknak is volt néhány emlékezetes manővere, valamint jelenete, de sajnálatos módon nem jutottak be a döntőbe, noha az eseménynek voltak bizonyos pontjai, amikor erre valós esély volt. Az eSport versenyzőknek több kategóriában és különböző pályákon kellett bizonyítaniuk, immáron a Michelin abroncsain, hiszen New Yorkban jelentették be a világmárka csatlakozását a játékhoz, valamint magához a bajnoksághoz, ami egy újabb mérföldkő a GT Sport életében.

Latkovski szabálytalan manővere

Emellett egy másik fontos bejelentés is történt, miután rengetegen panaszkodtak arra, hogy Spa-Francorchamps, a legendás F1-es pálya nincs a választható aszfaltcsíkok között. Nos, a japán óriáscég és fejlesztői csapat ezt a kérést is teljesítette. Stílusosan ezen a pályán rendezték meg a döntő futamot a Red Bull X2019 szuper-versenygépek vezetésével.

A negyedik és egyben utolsó verseny is rendkívül izgalmasra sikeredett, akárcsak az azt megelőző futamok. Az egyik legjobb teljesítménnyel a japán Miyazono állt elő, aki hivatalosan is a nap versenyzője lett. Ugyan a dobogóra nem tudott felállni, hatalmas tempót ment és egy szerencsétlen eset miatt fel is kellett zárkóznia, amikor a társa, Latkovski szabálytalan volt ellene, amiért végül 10 másodperces büntetést kapott.

Fraga kemény védekezése Hizal ellen

Az igazi verseny Fraga és Hizal között zajlott a győzelemért, mint azt már oly sokszor láthattuk. A brazil a valóságban is versenyez, míg a német egyre többször nyújt olyan teljesítményt, ami a riválisa számára problémát okoz. Ez ezúttal sem volt másképp, és a két autó össze is ért egymással. Fraga mindent megtett azért, hogy maga mögött tartsa Hizalt, így többek között még a gázt is elvette a legendás kanyar csúcspontja előtt, hogy azzal megtörje a német lendületét, aki rendkívül dühös volt a történtek, valamint Fraga agresszívebb manővere miatt, amikor átvette a vezetést.

Később kiderült, hogy Hizalnak a végjátékban amiatt kellett visszavennie, hogy legyen elegendő üzemanyaga a befejezésre, míg Fraga ezen a területen jobban taktikázott nála. Ezzel azonban messze nem ért véget az esemény, mivel a versenybírák megvizsgálták a 17. kör eseményeit, miközben maguk a versenyzők is ezt tették az egyik monitor előtt.

A döntés szerint Fraga 5 másodperces időbüntetést kapott, de ez sem változtatott a végeredményen, és így is majdnem 1 másodperc maradt az előnye, miközben Hizal folyamatosan csak csóválta a fejét, és dühösen nyilatkozott, amiért szerinte Fraga tisztességtelen volt vele szemben. A német természetesen kevésnek tartotta az 5 másodperces büntetést, míg Fraga azzal védekezett, hogy ez csak egy kemény versenyzés volt, nem több.

Fraga öröme, Hizal dühe

Az élő közvetítés ideje alatt sokan támogatták a brazilt, míg a németek egyesek gyerekesnek nevezték, amiért a büntetés ellenére sem volt hajlandó elfogadni a vereséget. A harmadik helyen López pedig a két versenyző között ült, és csak mosolygott, elsősorban azt első dobogós eredménye miatt, ami fontos volt a pályafutásában.

Teljes egészében a vasárnapi finálé