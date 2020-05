Correa az online játék miatt heccelte Leclerc-t, Norrist, Russellt és Albont

A koronavírus-járvány miatt pillanatnyilag a valódi versenypályákon nem lehet versenyeket rendezni, így a versenyzés jelenleg csak online formában érhető el a pilóták számára. Sok versenyző pedig jobb híján napi több órát is tölt azzal, hogy a virtuális pályákon gyakorol vagy szórakozik.

Ide tartozik Charles Leclerc, Alex Albon, George Russell és Lando Norris is többek között, akik nemrégiben egy jótékonysági versenysorozatban is részt vettek, amellyel több mint 70 ezer dollárt gyűjtöttek a koronavírus elleni harcra.

De ezen felül is rengeteget játszanak, és mindannyiuknak van Twitch-csatornája is, amelyeken streamelnek – olykor együtt, olykor külön-külön, de tartalomban nem szenvednek hiányt a követőik.

Többek között erről is szó esett az ESPN F1 által készített adásban, amelynek a Formula 2 spái főfutamán súlyos sérülést szenvedő Juan Manuel Correa volt a vendége. Az amerikai versenyzőnek ezt mondta az interjúztató Alexis Nunez:

„A karantén időszaka alatt mindenki a Twitchen van, elkezdenek a YouTube-on is tevékenykedni, és próbálnak Lando Norrisok lenni.”

Correa így válaszolt: „Igen, nagyon benne vannak ebben. Az a helyzet Leclerc-rel és a többiekkel, hogy túl sok idejük szabadult fel. Őrületes, hogy milyen sok időt töltenek online. Charles játszik, Lando játszik, George és Alex is játszik. Szerintem mást se csinálnak egész nap.”

Correa azt is elmondta, hogy neki tanulnia kell, illetve halad a rehabilitációjával, de szerinte nem ő az egyetlen, akinek „nincs élete”, vannak még ilyen srácok.

Az ecuadori születésű amerikai pilóta 2018-ban 12. lett összetettben a GP3-as bajnokságban, ezután kapott lehetőséget 2019-ben a Formula 2-ben. Az F1 előszobájában két dobogós helyezést is tudott szerezni a súlyos sérülése előtt, most pedig továbbra is a rehabilitációs fázisban van.

