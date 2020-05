Button nyerte a legendák online versenyét Montoya előtt!

A The Race által szervezett online versenyen ezúttal is óriási versenyzők vettek részt a „legendák versenye” szekcióban, többek között Jenson Button, Juan Pablo Montoya, Emerson Fittipaldi, Mika Salo, Jan Magnussen, David Brabham, Vitantonio Liuzzi, Jacques Villeneuve, Helio Castroneves, Tiago Monteiro és Emanuele Pirro is ott volt.

A pilóták McLaren M23-as autókkal versenyezhettek a virtuális sebringi pályán. A legendák időmérőjén Button volt a leggyorsabb Priaulx és Franchitti előtt, Montoya 5, Brabham 6., Magnussen 7., Salo 8. lett, míg Liuzzi a 15. pozícióból várhatta a rajtot, Fittipaldi a 18., Villeneuve a 20. helyről várta a lámpák kialvását.

A rajtnál óriási tömegbalesetet láthattunk, amelyben számos versenyző volt érintett, így teljesen átalakult a mezőny sorrendje. Az viszont nem változott, hogy Button maradt az élen, őt Priaulx és Montoya követte, míg Villeneuve a 20. helyről rajtolva már a 6. helyen haladt az első körben.

A verseny egyáltalán nem volt megpördülésektől mentes, viszont a mezőny elejében nem történt sok változás. A harmadik körben Montoya törte meg a status quót, és megelőzte Priaulx-t, ezzel feljött a második helyre.

A versenyt végül Button nyerte 2 másodperces előnnyel Montoya előtt, majd Priaulx és Herta következett. Brabham ötödik, Villeneuve hatodik, Monteiro hetedik, Magnussen tizedik lett. Salo a 13., Castroneves a 15., Fittipaldi a 16., Liuzzi a 18., Pirro pedig a 20. helyen végzett.

Button a győzelemért 10 ezer dollárt (3,2 millió forintot) kapott, amelyet egy általa kiválasztott jótékonysági szervezetnek ajánlhatott fel.

