Button is indul a virtuális Le Mans-i 24 órás versenyen!

Nemrég került bejelentésre, hogy Jenson Button, 2009 Forma-1-es világbajnoka is indul a virtuális Le Mans-i 24 órás versenyen, a csapata pedig a Team Rocket lesz, amely a GT-világbajnokság európai szériájában is aktív.

A virtuális Le Mans-i 24 órás versenyt a Le Mans-i versenyek szervezője, az ACO, a WEC, illetve a Motorsport Games szervezi, és az ikonikus verseny eredeti, június 13-i és 14-i időpontjában fog indulni a futam.

A valódi Le Mans-i 24 órás versenyt a szeptember 19-20-i dátumra halasztották a koronavírus-járvány kitörése miatt.

Button valós Le Mans-i 24 órás versenyen már indult: akkor az LMP1-es privát csapat, az SMP Racing egyik versenyzője volt a 2018-as versenyen, viszont a csapatot számos probléma sújtotta, amelyek következtében meghibásodott a motorjuk, így kénytelenek voltak feladni a megmérettetést a verseny utolsó órájában.

Az eredeti tervek szerint Button 2019-ben is indult volna a versenyen, azonban végül úgy döntött, hogy nem vesz részt a versenyen, a csapatban elfoglalt helyét pedig egy másik korábbi McLaren-versenyző, Stoffel Vandoorne vette át.

Button pedig a szimulátorversenyzés világában sem először fog „megmártózni”, hiszen számos esport-eseményen vett már részt, főleg a koronavírus-járvány kitörése óta aktív ezen a területen a brit.

2009 világbajnoka az SRO GT Esports-sorozatban is folyamatosan rajthoz áll, illetve ott volt a Forma-1 hivatalos virtuális Ausztrál Nagydíján is, illetve a The Race által szervezett legendák versenyén is folyamatosan ott van a mezőnyben.

A virtuális Le Mans-i 24 órás versenyeken Button csapattársa lesz a Team Rocketnál az LMP2-es honfitársa, Alex Buncombe, aki korábban a Nissan LMP1-es projektjének volt a részese.

Lewis Hamilton, Mercedes AMG F1, 1st position, is interviewed by Jenson Button, Sky Sports F1, after the race Fotó készítője: Mark Sutton / Motorsport Images

A két hivatásos versenyző mellett a csapatnak két szimulátorversenyzőt is indítania kell. A Team Rocket egyik választása a Formula E Race at Home Challenge-en a Nissannal versenyző Jan van der Heyde, a másik választása pedig egy brit szimulátorversenyző, Matt Richards.

A virtuális hosszútávú verseny pedig tömve lesz óriási nevekkel, ugyanis a jelenlegi Forma-1-es versenyzők közül már bejelentette az indulását Max Verstappen, Lando Norris és Pierre Gasly, mellettük pedig olyan pilóták indulnak, mint a kétszeres Indy 500-győztes Juan Pablo Montoya, az IndyCar-bajnok Simon Pagenaud és a kétszeres Formula E-bajnok Jean-Eric Vergne.

A virtuális Le Mans-i 24 órás versenyt élőben fogja közvetíteni a Motorsport.tv is. A verseny június 13-án, magyar idő szerint 15 órakor fog indulni.

