Mercedes-győzelem Kínában, Bereznay 5. lett a profi Esport-versenyzők virtuális nagydíján

2 héttel ezelőtt közvetlen a nagy virtuális F1-es nagydíj előtt versenyeztek a profi Esport-versenyzők. Most módosítottak a programon, és a virtuális királykategóriás versenyezők voltak az „előzenekar” a nagy show előtt, amire természetesen Bereznay Dániel, az Alfa Romeo pilótája is készült.

Dani számára a lehető legrosszabbul alakult az ausztrál viadal, így még inkább égett benne a vágy, hogy jó eredményt érjen el. A magyar tehetséget egyértelműen az egyik legjobbnak tartják, és nem is érdemtelenül, aki nemcsak az F1-es játékokban gyors.

A versenyezők előtt 18 perc állt a rendelkezésükre az időmérő edzésen, míg a futamon a teljes táv 25%-át kellett teljesíteniük, miközben a törésmodellt is aktiválták, így senki sem engedhette meg magának a hibát, mert az nagyon sokba kerülhet.

A pilótáknak már az időmérőn rendesen fel volt adva a lecke, mivel heves esőben kellett autózniuk, és érdekes volt látni, hogy ki, hogyan adaptálja magát a körülményekhez. Ez egy teljesen más kihívást jelentett versenyzőknek, mint korábban.

Charles Leclerc, Ferrari leads Fotó készítője: Codemasters

Az utolsó 5 percben felgyorsultak az események, és a versenyezők folyamatosan váltották egymást a legjobb helyeken. Bereznay is az esélyesek között volt. A vártnak megfelelően a különbségek minimálisak voltak, bizonyítván, hogy mennyire szoros a mezőny.

A pole-t végül a kétszeres világbajnok Leigh szerezte meg. A Mercedes versenyezője, aki tavaly egy igen gyenge szezont zárt címvédőként, az utolsó pillanatokban futotta meg a legjobb időt. A második helyre Tonizza ért oda a Ferrarival, míg a harmadik időt Haddad futotta meg a Racing Point színeiben.

A legjobb ötben még Carreton (Williams) és Thome volt ott a Haas autójával. Bereznay a 7. helyre kvalifikálta magát, de így is megvolt az esélye arra, hogy odakeveredjen a dobogóra, vagy a győzelemért harcoljon.

A 14 körös versenyt teljesen száraz pályán rendezték meg. A rajt meglehetősen sima volt, a versenyzők fair módon helyet hagytak egymásnak. Leigh megtartotta az első helyét, míg Bereznay egy remek rajttal felugrott a negyedik pozícióba. Dani sokat nem várt az újabb előzéssel, és még az első kör végén ott volt a harmadik helyen. Ezzel finoman jelezte a riválisoknak, hogy komolyan gondolja a dolgot a győzelemért.

Lando Norris, McLaren Fotó készítője: Codemasters

A második körben 0.4 másodperc volt Leigh előnye Rasmussen előtt, addig Dani 1.5 másodpercre volt a korábbi csapattársától. A harmadik körben már Rasmussen vezette a versenyt egy magabiztos előzés után, miközben Bereznay behajtott a bokszba a kötelező kiállására. A taktikája részeként egy igen korai kiállást hajtott végre.

Nem volt okunk arra, hogy unatkozzunk, hiszen nagyon látványos csatákat láthattunk. Egyes percekben hat autó is rettentően közel követte egymást, ráadásul a TOP-10 második felében, így igen fontos pozíciókról volt szó.

A 6. körben Carreton állt az élen Saltunc és Kiefer előtt, de ők akkor még nem voltak kint bokszban. Dani a 13. helyen várta, hogy a társai is kereket cseréljenek, és egy olyan pocizóban legyen, amivel közelebb kerülhet a győzelemhez. Rasmussen és Leight azonban előtte voltak, a kerékcserék után is.

A 8. kör végén Blakeley nagyon látványos módon dobta el az élmezőnyben a Racing Point autóját. Ezzel minden esélyét elvesztette annak, hogy sok pontot szerezzen. 1 körrel később Kiefer is kiállt a bokszba a friss gumikért, így némileg átalakult a sorrend. Leigh visszaszerezte az első helyet Rasmussen és Bereznay előtt. Őket követte Tonizza, szintén a közepes gumikon.

Fotó készítője: Codemasters

Az utolsó körök is nagyon izgalmasak voltak, Leigh nem nyugodhatott meg, Rasmussenn a Red Bullal folyamatosan nyomást helyezett rá, és néhol már a Mercedes váltójában autózott. Bereznay számára pedig nem maradt más, mint a kivárás, bízván abban is, hogy történik valami előtte, de neki főként a Williams versenyzőjével Carretonnal kellett foglalkoznia, aki megelőzte.

A 13. kör végén Rasmussen kétszer is hozzáért hátulról Leigh autójához, aki lassabb volt, de jól védekezett. Ezzel azonban Carretont is magára húzta a harmadik helyen, miközben Tonizza is elment Bereznay mellett, aki az 5. helyen ért célba. A győztes tehát Leigh lett Rasmussen, Carreton, Tonizza és Bereznay előtt.

