Bereznayval Kínában terjeszkedik az F1 eSport

Az F1 eSport bajnokságának kvalifikációs szakasza lezárult, a sportág pedig közleményben erősítette meg a mezőny összetételét. Az idei évben először lesz teljes a virtuális mezőny, miután a Ferrari is csatlakozott a sorozathoz, amelyben a legjobb online versenyzők mérhetik össze a tudásukat. Természetesen a mezőny tagja a már kétszeres győztes Brendon Leigh, aki továbbra is a Mercedest erősíti. Enzo Bonito a szimulátoros küzdelemnél tovább jutva a 2019-es Race of the Champions elnevezésű eseményen már profi versenyzőket is legyőzhetett, a virtuális pályán a McLarent erősíti majd. És természetesen a mezőny tagja Bereznay Dániel is, aki tavaly második helyen végzett az összesítésben.

A Ferrari első alkalommal szerepel az eSport bajnokságban, ráadásul első alkalommal lett a mezőny tagja az olaszok akadémiájának egyik fiatal tehetsége, David Tonizza a Racing Point eSport csapatát erősíti majd. Idén a versenyzők jelentősen megnövelt pénzdíjakért küzdhetnek, 2019-ben a tavalyi összdíjazás több mint a duplája, összesen 500 ezer dollár kerül szétosztásra. Az eSport bajnokság természetesen követi a forma-1-es szabályváltoztatásokat, így idén a virtuális pályán is díjazzák majd a futamok leggyorsabb köreit produkáló versenyzőket.

A négy versenyből álló sorozat állomásaira szeptember 11-én, október 2-án, november 6-án és december 4-én kerül sor, mind a négy versenyt a Facebook, a YouTube és a Twitch is közvetíti, míg a globális televíziós piacon a Sky UK, a holland Ziggo, a finn MTV és a Fox Australia közvetíti majd az eseményeket. Ráadásul idén Kínában is követhetőek lesznek az események, a Forma-1 megállapodást kötött a Huya nevű kínai streaming szolgáltatóval, amely élőben közvetíti a Pro Series eseményeit. A sportág abban bízik, hogy a világ egyik legnagyobb eSport nagyhatalmának számító Kínában a közvetítésekkel egyre többen kapnak kedvet a játékhoz, és így talán már nem kell sokat várni az első kínai F1-es eSportoló bemutatkozására sem.

Még több hír: Bereznay Dani felkészült a bajnoki címre

"A tíz csapat versenyzői készen állnak, hogy elkezdődjön a 2019-es F1 New Balance Esports Pro Series. Brandon Leigh mesterhármasra készül, de olyan hihetetlenül tehetséges versenyzők állnak az útjában, mint Frederik Rasmussen, Daniel Bereznay, Enzo Bonito és Floris Wijers, hogy csak pár nevet említsek az éhes trónkövetelők közül. Az 500 ezer dolláros összdíjazás a tét, már alig várjuk, hogy elkezdődjön a négy élő show-ból álló sorozat, és hogy melyik hivatalos F1-es csapat szerzi meg a végső győzelmet" - mondta Julian Tan, a Forma-1 eSport főnöke.

"Az F1 Esport sorozat erősebbé és erősebbé válik, különösen a növekvő nézettségnek köszönhetően. Mind a 10 csapat részvételével a harmadik szezon az eddigi legizgalmasabbnak ígérkezik. A csapatok készen állnak, a versenyzők készen állnak, már csak kezdődnie kell a show-nak" - mondta a Codemaster ügyvezetője, Frank Sagnier.

"A beszédnek lassan vége, most már a sebességé lesz a főszerep, az izgalomé, az akcióé. Magasan képzett sportolók, elkötelezett csapatok egy elképesztő játékban, és a versenyszellem, ami az eddigi legjobb versenyt ígéri idén. A sorozat sikerét jelzi, hogy a sportjogokat birtokló csapatok világszerte azt figyelik, hogy az F1-es csapatok mit alkottak, és az izgalom láttán a szurkolók azt kérdezgetik, hogy hogyan lehetne ezt átültetni az ő sportjukba" - mondta lelkesen Garry Cook, a Gfinity elnöke.

A 30 fős mezőny:

Bereznay Dániel, Alfa Romeo Racing F1 Esports

Kimmy Larsson, Alfa Romeo Racing F1 Esports

Salih Saltunc, Alfa Romeo Racing F1 Esports

David Tonizza, Ferrari Driver Academy

Amos Laurito, Ferrari Driver Academy

Gianfranco Giglioli, Ferrari Driver Academy

Floris Wijers, Haas F1 Team Esports

Jan Fehler, Haas F1 Team Esports

Martin Stefanko, Haas F1 Team Esports

Enzo Bonito, McLaren Shadow

Bono Huis, McLaren Shadow

Allert van der Wal, McLaren Shadow

Brendon Leigh, Mercedes-AMG Petronas Esports

Patryk Krutyj, Mercedes-AMG Petronas Esports

Daniel Shields, Mercedes-AMG Petronas Esports

Daniele Haddad, SportPesa Racing Point F1 Esports Team

Marcel Kiefer, SportPesa Racing Point F1 Esports Team

Lucas Blakely, SportPesa Racing Point F1 Esports Team

Frederik Rasmussen, Red Bull Racing Esports

Joni Tormala, Renault Sport Team Vitality

Nicolas Longuet, Renault Sport Team Vitality

Jarno Opmeer, Renault Sport Team Vitality

Cedric Thome, Renault Sport Team Vitality

Simon Weigang, Renault Sport Team Vitality

Patrik Holzmann, Scuderia Toro Rosso Esports

Cem Bolukbasi, Scuderia Toro Rosso Esports

Manuel Biancolilla, Scuderia Toro Rosso Esports

Álvaro Carretón, Williams Esports

Tino Naukkarinen, Williams Esports

Isaac Price, Williams Esports

Augusztusban volt 25 éves a Forma-1 egyik legintenzívebb jelenetsora, Jos Verstappen Benettonjának kigyulladása, amely most, hogy ismét tervbe van véve a tankolás visszahozatala, bizarr aktualitást kapott.