Bereznay máris ott van a legjobbak között a Hungaroring E-sport Bajnokság selejtezőjében

Nemrég indult el a Hungaroring E-sport Bajnokság első selejtezője, amiről Michelisz Norbert, az aktuális WTCR-bajnok is büszkén számolt be, hiszen egy remek kezdeményezésről van szól, ami mögött ő is ott áll.

Még több F1 hír: Leclerc magabiztosan vezeti a jótékonysági F1-es bajnokságot a testvére előtt a Ferrarival

Ha valaki, akkor Michelisz pontosan tudja, hogy milyen átlépni a szimulátoros világból a valóságba. Mesebeli történet lehet az övé, ami mögött hatalmas munka áll. A magyar motorsport történetének egyik legkiválóbb pilótájáról van szó, aki reményeink szerint még sikeresebb lesz a folytatásban.

A héten indult Hungaroring E-sport Bajnokság első selejtezőjére a vártnak megfelelően nagyon sok potenciális kihívót mozgatott meg. Jól bizonyítja mindezt, hogy több mint 1700 játékosól beszélünk, miközben 1512 érvényes köridővel rendelkező versenyző jelent meg a virtuális térben.

Norbert Michelisz, BRC Hyundai N LUKOIL Squadra Corse Fotó készítője: Hyundai Motorsport

Michelisz Norbi is izgatottan figyeli az eseményeket, akit a Facebookon keresztül is érdemes követni, ahol fontos információkat tudhattok meg a Hungaroring E-sport Bajnokságról, mely hatalmas lehetőséget kínál.

Cikkünk megírásának pillanatában Bereznay Dániel, az Alfa Romeo hivatalos F1-es Esport-versenyzője is ott volt a TOP-10-ben, amivel bizonyítja, hogy nemcsak a Forma-1 hivatalos játékában gyors. Úgy tűnik, hogy Daninak a túraautós környezet is fekszik, noha ezen a területen nem rendelkezik hatalmas tapasztalattal.

Az F1-es Esport-sztárt ennek ellenére minimális időkülönbség választja el az előtte lévő helyektől, egészen a 6. helyig. Tekintve, hogy milyen szoros a harc, a legapróbb mozdulatnak is hatalmas jelentősége lehet a végén.

Az aktuális sorrendet ezen a linken keresztül érhetitek el! Az első előkvalifikáció április 13. (19:30) és 26. (19:30) között kerül megrendezésre a virtuális Hungaroringen, egy olyan pályán, ami sok hazai rajongónak feküdhet. A részletes szabályzatot pedig itt érhetitek el!

Sorozatunk következő részében a bakui versenypályát nézhetitek meg visszafelé, ami ugyancsak egy érdekes kihívást jelenthetne a versenyzőknek és a csapatoknak a részben eltérő beállításokkal.