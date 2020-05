Bereznay Dani Leclerc, Norris, Latifi, Vergne és Giovinazzi ellen Spában

A Veloce Esports volt az első, mely reagált a vírushelyzetre, és több olyan virtuális nagydíjat is rendezett, amin aktív királykategóriás pilóták is elindultak egyéb más sztárok, ismert személyiségek mellett.

Jean-Eric Vergne, aki eddig kétszer nyerte meg a Formula E-t, befektetőként is jelen van a szervező Veloce-nál, mely az UNICEF javára gyűjt pénzadományokat a koronavírus elleni harcban. Ez a szombati napon sem lesz másképp, ráadásul ismét egy remek mezőnnyel a neve mellett.

A virtuális belga F1-es pályán ott lesz Vergne is, akárcsak Lando Norris, Charles Leclerc, vagy Antonio Giovinazzi. A Williamstől pedig Nicholas Latifi képviseli a Forma-1 rajtrácsát, míg a Real Madridot Thibaut Courtois, aki az utóbbi időben nagyon sokat van online.

Remek hír, hogy Bereznay Dániel, aki erősen kötődik a Veloce Esports-hoz, igazi profi Esport versenyzőként szállhat harcba a győzelemért. A magyar tehetség beszállásával még nagyobb lesz a kihívás a résztvevők számára, hiszen az egyik legjobb virtuális F1-es versenyzőről van szó.

Az Alfa Romeo pilótája remek mérce lesz Leclerc-nek is, aki az utóbbi időben rengeteget gyakorol, és különböző szimulátoros programokkal játszik. Mindezt eredményesen teszi, és most egyértelműen az egyik legjobb ellen küzdhet meg.

A szombat este 9 órakor kezdődő eseményt természetesen élőben fogják közvetíteni, amiről a hu.motorsport.com is be fog számolni. Egy virtuális viadal, amit mindenképpen látnotok kell, már csak az F1-es versenyzők és Dani szereplése miatt is.

