Dani 9. és 4. lett, az egyéni és a csapatbajnoki cím is holnap dől el!

Bereznay Daninak már nem volt esélye az egyéni bajnoki címre, de a csapatvilágbajnoki címért még harcban vannak a Red Bullal. Japánban az időmérő kevésbé sikerült jól, mivel a Red Bull kisajátította az első rajtsort, a másik Alfa Romeóval Opmeer a 6. lett, Dani pedig a 10.

A rajtot követően azonban hamar fel tudott ugrani a 9. helyre, majd még az első kör végén még egy helyet nyert, és a 8. volt, míg csapattársa, Jarno Opmeer az 5. helyen volt. David Tonizza meglepően hamar, már a 3. kör végén kiállt kereket cserélni, így Dani még egy helyet előrelépett.

A 7. körben jött ki kereket cserélni Dani, a lágyakat a közepesre cserélte, míg Opmeer ismét a közepes-lágy stratégiát választotta, és kint maradt, végül a 10. körben állt ki kereket cserélni, de csak a 9. helyre tudott visszajönni.

A lágy gumik azonban ismét remekül működtek a verseny végén, és 2 kör után már az 5. volt ismét, míg az első és a harmadik helyen a autózó Longuet és Haddad feltartotta a két Red Bullt

Bereznay nem tudta azonban a közepeseken követni Opmeert, és visszaesett a 9. helyre. Opmeer legnagyobb bajnoki riválisa, az élről rajtoló Frederik Rasmussen a 18. körben előzte vissza Longuet-t, míg Opmeer az utolsó körben még meg tudta előzni Marcel Kiefert, és a 4. helyen zárta a Japán Nagydíjat.

Mexikóban Dani a 6. helyről rajtolhatott, míg Opmeer a 2. helyről indult, és egyből támadta az élről rajtoló riválisát, Rasmussent, míg Dani a 4. helyre ugrott fel a startot követően. Opmeernek azonban hamar hátra is figyelnie kellett, ugyanis Brendon Leigh támadta.

Az Alfa Romeo azonban nem elégedhetett meg a 2. és a 4. hellyel, ugyanis amennyiben a Red Bull több pontot szerez náluk, ők szerzik a csapatbajnoki címet, ezt a szándékát pedig hamarosan nyomatékosította Kiefer, és megelőzte Bereznayt.

Az élmezőnyben Kiefer állt ki elsőként a 10. körben, akit egy körrel később követett Rasmussen és Leigh, míg a két Alfa maradt a pályán, ez jobb stratégiának tűnt, mivel mindkét Red Bull egy óriási vonatba sorolt vissza, amit még Daniele Haddad torlasztott fel a verseny elején egy sérült első szárnnyal.

Bereznay azonban egy körrel később szintén kiállt, és szintén a vonatba érkezett vissza, jóval Kiefer mögé. Opmeer szintén egy körrel később, a 13. körben jött ki, és óriásit bukott ő is, mivel Kiefer és Leigh is átugrotta, így elméletben Red Bull 1-2 volt.

Opmeer ezután hihetetlen menetelésbe kezdett, és két egymást követő egyenesben megelőzte Leight és Kiefert is. Rasmussen azonban hamarosan szárnysérülésről számolt be, Opmeer pedig lassan fel is zárkózott a dánra.

A 19. körben Opmeer végül megelőzte Rasmussent, ez pedig azt is jelenti, hogy 13 pontra növelte az előnyét az egyéni bajnokságban. Az utolsó körökre Dani, aki nem tudott még elmenni Leigh mellett, újabb veszélyt kapott a nyakába, a lágy gumikon érkező Dani Morenót, aki messze a leggyorsabb versenyző volt a mezőnyben.

A leghamarabb kiálló Kiefer gumijai elfogytak a 24. körben, Bereznay is megelőzte, és a 4. helyre jött fel, és 1 kör híján megelőzte volna Rasmussent is, így meg kellett elégednie a 4. hellyel, amivel életben tartotta az Alfa Romeo csapatbajnoki címét is.

