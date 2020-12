Bereznay dobogóval, Opmeer bajnoki címmel zárta az F1 Esports Pro Series 2020-as szezonját!

Bereznay Dani az 5. helyről rajtolhatott, míg csapattársa, Opmeer a 9. rajtkockából indult, bajnoki riválisa, Frederik Rasmussen csak a 9. volt. Dani a rajtnál egyből felugrott a 4. helyre, míg Opmeer a 8. volt az első kört követően, de őt átugrotta Rasmussen.

A csapatbajnoki cím szempontjából nem nézett ki jól az Alfa Romeo szempontjából, mivel Marcel Kiefer kényelmesen tartotta a 2. helyet, de Opmeernek továbbra is megvolt az egyéni cím. Az első 4 rajtolt lágyakon, Opmeer és Rasmussen is közepesekről indult.

Rasmussen a bajnoki címért nagyot kockáztatott, és már a 8. körben lecserélte a közepeseket lágyakra, de hamarosan nagyot hibázott, és egy 3 másodperces büntetést kapott a pálya többszöri elhagyásáért.

Az élről rajtoló Longuet a 9. körben állt ki, míg Dani és Opmeer a sokáig kint maradunk stratégiát választotta, eltérő keverékkel is. Bereznaynak ismét nem jött ki jól ez, és a 13. körben történő kerékcseréje után visszaesett Dani Moreno és Brendon Leigh mögé.

Opmeer 2 körrel később, a 15. körben jött ki lágyakért, és egészen a 12. helyig visszaesett, miközben Bereznay megelőzte Morenót az első 9 helyezettet összefoglaló vonatban. A holland a 17. kört ismét egy dupla előzéssel kezdte a friss gumikon, Carreton és Huis mellett is elment.

Az élen Brendon Leigh egy nagyon kemény előzést mutatott be Tonizzával szemben, akik össze is értek, így Bereznay is megelőzte az olaszt, és már a 4. volt. Dani az utolsó körben ki tudta használni, hogy Leigh alatt elfogytak a lágy gumik, és a 4-es kanyarban megelőzte egykori csapattársát, és a 3. helyen ért célba.

Az egyéni bajnok tehát a holland Jarno Opmeer lett, a csapatbajnoki címet a Red Bull szerezte az Alfa Romeo előtt.

