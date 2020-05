Nagy harc Monacóban, Bereznay Dániel negyedik lett

Közvetlen a Forma-1 hivatalos Virtuális Nagydíja előtt rendezték meg az profi esportolók versenyét, szintén Monacóban. Bereznay Dániel ezúttal is az egyik fő esélyesként várhatta a nagy eseményt, ami a szimulátoros versenyzők számára is különleges.

Még több F1 hír: Wolff nem nyitott Vettel érkezésére? Bottas menedzsmentje a Red Bullal is felvehette a kapcsolatot

A versenyzők az időmérő edzéssel kezdték a programot. Egy pályán sincs akkora jelentősége a kvalifikáción elért időeredménynek, mint Monacóban. A legkisebb hiba is rendkívül sokba kerülhet, de a pilótáknak a lehető legközelebb kell autózniuk a falakhoz a legjobb idő elérése érdekében.

A vártnak megfelelően egészen minimális különbségek döntöttek. Ez is csak azt bizonyította, hogy milyen szoros a mezőny. Dani végül az 5. legjobb időt futotta meg, miután sajnos az utolsó köre nem sikerült, és behajtott a bokszba. A leggyorsabb Tonizza volt a Ferrarival Boroumand előtt, aki a másik Alfa Romeóban ült. A legjobb ötben még a Mercedes kétszeres világbajnok versenyzője, Leigh, és Blakeley volt ott a Racing Pointtal.

A mezőny egészen profin jött el a rajtnál, nem volt baleset. A 20 körös futamon Leigh vette át a vezetést Tonizza és Blakeley előtt, míg Bereznay egy helyet ugrott előrébb. A csapattársa elég sokat veszített a startnál.

Dani szokásához híven igen hamar kiállt a bokszba, már az első köre végén, akárcsak Blakeley, Rasmussen, Filip, Bonito és Manuel. Weigang, valamint Holzman ekkor már nem is voltak versenyben. Egy körrel később a mezőny második fele is teljesítette a kötelező kiállását, kivéve Tonizzát. Leigh nem volt szerencsés, másodpercet bukott a bokszba, és csak a 8. helyről várhatta a folytatást. Dani is megelőzte.

A harmadik körben Tonizza is kereket cserélt, de az olasz sokkal jobban járt, mint Leigh, de Blakeley így is megelőzte őt. Ezzel ismét változott a sorrend. A 6. körben Michael vezetett Huis és Carreton előtt, de ők hárman akkor még nem voltak kint a bokszban, így valójában Blakeley vezette a mezőnyt Tonizzát és Bereznayt megelőzve, tehát Dani dobogós helyért mehetett.

Daninak nem volt könnyű dolga, mert Leigh rendkívül szorosan követte az Alfa Romeót, és a korábbi csapattársát, miközben Tonizza ugyanezt csinálta Blakeley-vel. Ők ketten megléptek a többiektől, amivel jelentős mértékben csökkentek az esélyek arra, hogy Leigh harcban lehet a győzelemért. A brit beragadt Bereznay mögé.

A Ferrari versenyzője gyorsabb volt, mint a riválisa, de a szűk pálya miatt kevés lehetősége volt az előzésre. A 11. körben Leigh elment Bereznay mellett, így megkezdhette volna a felzárkózást. Ellépni azonban már nemigazán tudott, és ezzel Dani lett az üldöző, és mindent megtett annak érdekében, hogy visszaszerezze a dobogós helyet.

Az utolsó körökben sem változott a helyzet, Tonizza gyakorlatilag a Racing Point váltójában autózott, mintha csak összeragadt volna a két autó. Végül Blakeley megszerezte az első győzelmét Tonizza és Leigh előtt. Danit negyediknek intették le, akit Haddad és Longuet követett.

Dani a hu.motorsport.com kérdésére megerősítette, sajnos a versenyre egy rossz első szárny került fel az autójára, és nem volt meg az ideális hátsó tapadás, valamint mivel volt két figyelmeztetése is, nem kockáztathatott az esetleges büntetés miatt.

Ajánlott videó: