Bereznay Dániel elmagyarázta, az F1 2020 miért nem egy DLC

Régóta a Codemasters kezében vannak a Forma-1 játékjogai. Ők azok, akik évről évre fejlesztik és kiadják a hivatalos F1-es játékokat. Sajnos részben divattá vált negatív kritikákkal illetni ezeket a játékokat, noha azok évről évre nagy változásokon mennek keresztül.

Az F1 2020 még meg sem jelent, de néhányan pár videó alapján leírták a programot. Számos olyan ok van, ami kellően meggyőzheti a rajongókat a vásárlásról, kezdve a menedzsermódról, ami a valaha volt legnagyobb újításnak ígérkezik az F1-es játékok történetében.

Bereznay Dániel erről is részletesen beszélt, és sokat nem kellett várnunk arra, hogy a karriermódról is ejtsen néhány szót, kiegészítve a véleményét azzal, hogy az F1 2020 messze nem tekinthető DLC-nek.

Dani, aki a következő F1 Esport-szezonban is a Sauber Esports csapatának tagja lesz, nem egy Codemasters-fejlesztővel tartja a kapcsolatot, így első kézből tudhatja, hogy még egy apró változtatás mögött is hatalmas munka áll. Az ugrások olyan nagyok, hogy a magyar tehetség elmondása szerint már szenvedne az F1 2018-ban, annyira más az F1 2019.

Egy átlag játékos számára vannak olyan változtatások, amik rögtön nem tűnnek fel, és ez is bizonyítja, hogy a Codemasters folyamatosan nyit a szimulátorosabb irány felé, így a szélárnyékban való autózás is fejlődött, de a gumikra ható erőkről sem feledkezhetünk meg. Mindez, ha nem lenne elég, a rázóköveken és a műfüvön való áthaladás is élethűbbé vált az új játékokban, mint eddig bármikor.

