Nagy győzelemmel mutatkozott be Bereznay Dani új csapattársa az Alfa Romeónál az F1 Esport Azeri Nagydíjon

Több szempontból is izgalmasnak ígérkezett az Esport Baku Nagydíj, hiszen ez volt az első olyan futam, amikor összeállt a Bereznay-Opmeer duó az Alfa Romeónál. A holland versenyző szerződtetését ezen a héten erősítették meg. Mindez azt is jelenti, hogy a magyar-holland páros közösen fog küzdeni a bajnoki címért a következő szezonban.

A Forma-1 Esport mezőnye teljesen száraz körülmények között abszolválhatta a nagyon izgalmasnak ígérkezett időmérő edzést, aminek a vártnak megfelelően Dani volt az egyik főszereplője, aki 8 perccel a kvalifikáció vége előtt vette át a vezetést.

3 perc volt hátra, amikor a remek formában lévő Blakeley az élre állt a Racing Pointtal Dani, Tonizza és Opmeer előtt. Ezzel azonban még nem volt vége, a többség elment egy utolsó körre, hogy javítson a köridején. A különbségek igen kicsik voltak, így a legkisebb hiba is sokba kerülhetett.

A legjobb időt Tonizza hozta össze a Ferrarival az Alfa Romeo új versenyzője és Blakeley, Bonito, valamint Kiefer előtt. Sajnos Dani köre csak a 8. helyre volt elegendő, bár ha megnézzük a differenciákat, gyakorlatilag egy jobb kanyarvétellel a harmadik helyet is megszerezhette volna.

A rajt sima volt, a versenyzők profin jöttek el. A Ferrari versenyzője megtartotta az első helyét Opmeer és Blakeley előtt. Dani sajnos nem jött jól ki a startból, és a 19. helyre zuhant vissza. Ezzel minden esélyét elvesztette a jó eredményre, és igen hamar.

A 13 körös verseny 4. körben többen is kiálltak a kötelező kiállásra. A Ferrari is abszolválta ezt Tonizzával, míg Bonito, Blakeley és Opmeer kint maradtak. Egy körrel később Blakeley is cserélt, és elég gyors volt ahhoz, hogy Tonizza elé kerüljön. Ez kulcsfontosságú volt a folytatás miatt.

Mindeközben mindkét Red Bull kiesett, addig Dani csak a 16. helyen haladt. Opmeer a 6. körben cserélt kereket, és úgy tűnt, hogy túl sokat állt a bokszban. Az 5. helyre került Blakeley mögé, és Tonizza elé. A versenyt Longuet vezette Tormala és Holzmann előtt, de ekkor még nem voltak kint a bokszban.

A 8. körben Opmeer átvette a vezetést, szorosan mögötte Blakeley-vel és Tonizzával. Ők hárman más dimenzióban autóztak, és nehéz volt megjósolni, hogy milyen sorrendben érnek célba. A 11. körben Blakeley vezette a sort, de még mindig volt hátra két kör.

A 12. körben az első három egymás váltójában hajtott. Blakeley keményen védekezett, miközben Tonizza totálisan ráesett az előtte lévő Alfa Romeóra a Ferrarival. Ebben a sorrendben mehettek el a virtuális Esports Baku Nagydíj utolsó körére.

Az első szektorban teljesen átalakult a sorrend, mert Opmeer visszavette a vezetést, addig Blakeley már csak harmadik volt Tonizza mögött. Végül Opmeer nyert, és ugyan volt még egy előzés, Blakeley-nek meg kellett elégednie a második hellyel. Tonizza harmadik lett, akit Bonito követett. Az Alfa Romeo magyar pilótája nem tudott pontot szerezni.

