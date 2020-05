Báldi újra a csúcson: megnyerte a WTCR Esports előszezonját

Egyre inkább nyitnak a szimulátoros versenyzők felé, akik közül számos remek magyar tehetség képviselteti magát az élvonalban, legyen szó a Forma-1 hivatalos bajnokságáról, a Gran Turismóról, vagy épp a WTCR virtuális sorozatáról.

Báldi Gergő egyértelműen favoritként kezdhette meg a WTCR Esports előszezonját, amit sikerült megnyernie, köszönhetően a remek teljesítménynek, és az egészen kiváló csapatmunkának az M1RA színeiben.

A szezonzárót a virtuális Sepangban rendezték meg. Az esemény előtt mindössze 4 pont volt Gergő előnye Löhnerrel szemben, így semmit sem bízhattak a véletlenre. A vártnak megfelelően rendkívül izgalmasan alakult a folytatás, és nagyon nagy csatákat láthattak a nézők.

Az időmérő edzésen Bánki volt a leggyorsabb, de csak 0.035 másodperccel Báldi előtt, akit Csuti és Nagy követett, tehát az M1RA Esports három versenyzője közvetlen egymás mögött foglalt helyet a TOP-5-ben.

Ezzel komoly lépést tettek meg a bajnoki cím felé, miközben Löhner a Williams Esports autójával csak a 9. helyet kaparintotta meg. 0.230 másodperccel volt lassabb, ami kevésnek tűnhet, de ezen a szinten ez nagyobb különbség.

A remek időmérős teljesítmény után jöhetett a két futam, ahol Báldinak nem szabadott hibáznia, és tudhatta, hogy Löhner valószínűleg előrébb fog keveredni. Így is lett, és a 4. helyen ért célba, míg a magyar kiválóságunk a dobogó második fokát gyűjtötte be.

Ezt követően jöhetett a mindent eldöntő futam, amit a WTCR-ből is ismert Guerrieri húzott be. 1.1 másodperccel végzett Brzezinski előtt, akit Pinczés követett. Báldi ugyan hátrébb ért be, mint a fő riválisa, bajnok lett. A részletes beszámolót ezen a linken keresztül találjátok, alább pedig teljes egészében is megnézhetitek az eseményt.