Guerrieri és Báldi hatalmas csatát vívott a győzelemért a WTCR online futamán: magyar siker

Ma este a WTCR online bajnoksága is gondoskodott arról, hogy ne unatkozzunk, és profikat lássunk versenyezni: igazi és virtuális oldalról. A magyar rajongók nagy örömére több honfitársunk is rajthoz állt ezen a két futamon. Michelisz Norbert és Tassi Attila is ott volt a hivatalos nevezési listán a beharangozóban.

11 WTCR-versenyző képviseltette magát a bajnokság virtuális viadalán, szemben 20 szimulátoros kihívóval, köztük Báldi Gergővel, aki hatalmas tapasztalattal bír ebben a világban, és rendkívül gyors. Egyértelműen az egyik legnagyobb favoritként gurulhatott pályára.

A pálya a kínai Ningbo volt, ahol a szabadedzés után jöhetett a 15 perces időmérő edzés. A versenyzők azonnal kigurultak a bokszból. A leggyorsabb kört Löhner rakta össze Brzezinski, és Bánki előtt, míg negyedik helyen Nagy zárt, közvetlen Guerrieri előtt. Báldinak a hatodik helyről kellett rajtolnia, míg sajnálatos módon Tassit és Micheliszt sem láthattuk a pályán.

Ahogy az várható volt, a versenyzők azonnal egymásnak estek, de csak képletesen. Profin kezelték a helyzeteket, és szorosan autóztak egymás mögött, keresvén a lehetőséget az előzésre. Ehrlacher hamar felhívta magára a figyelmet, amikor nem teljesítette a bokszutca áthajtásos büntetését, és kizárták.

17 perc volt hátra, amikor Brzezinski állt az élre Löhner és Bánki előtt. Báldi ekkor a 6. helyen követte a mezőnyt, Pinczéssel a háta mögött, míg Guerrieri visszazuhant a TOP-10 végére, ami csalódást jelenthetett számára.

Az utolsó nagy izgalmakat hozott, amikor Löhner visszavette az első helyet, és megnyerte a futamot Brzezinski előtt. Parádés manőver volt ez tőle. A riválisa megpróbált visszaszúrni, és össze is értek egymással. Bánki végzett a harmadik helyen, majd jött Wisniewski, Báldi, Nagy és Pinczés, így három magyar is közvetlen egymás mögött ért célba. Barna 13., Bucsi 16., Szoboszlai 18. lett.

Fotó készítője: WTCR

A fordított rajtrácson García kezdhette meg az élről a második 25 perces futamot. A rajt nem volt sima, így Guerrieri került a második helyre, de Báldi és Nagy már ott is volt az argentin nyakán. Pinczés a 6. helyről igyekezett előrébb kerülni. 21 perc volt hátra, amikor Bucsi a 15., Balazsin a 17., Barna a 23. helyen haladt.

Báldi előtt adott volt a kihívás, Guerrierit kellett megelőznie a második helyért, miközben García igyekezett meglógni a mezőnytől, de az argentin nagyon ráesett, és újabb nyomást helyezett rá. Ez a trió nagyon közel autózott egymáshoz, és jól látszott, hogy Báldi gyorsabb is tudna lenni, de nem volt tiszta előtte az út.

Nem sokkal később Báldi előzött, miközben Guerrieri került az élre, García pedig a harmadik helyre. Egy pillanat alatt megváltozott az első három sorrendje. A spanyol versenyző még hátrébb zuhant, és már csak a hetedik hely volt az övé. Ezzel nagy is előrébb lépett, és Wisniewskit támadhatta a dobogóért.

6 perccel a leintés előtt Báldi egy nagyon határozott és merész manőver végén megérkezett Guerrieré mellé, és átvette a vezetést. Szenzációs manőver volt, de a társa nem adta fel, és hátulról többször megérintette hátulról a Hyundait a Hondával. Sőt, visszavette az első helyet, egy hasonlóan agresszív előzés végén.

Az utolsó körben is nagy volt a csata a két kiváló versenyző között, és Báldi el is vette a győzelmet Guerrieritől. Ez lett volna az első virtuális győzelme a WTCR-ben, de így is "történelmet írt", mert ő az első ilyen pilóta, aki dobogós lett a javarészt szimulátoros mezőnyben. Wisniewski harmadikként ért célba Löhner, Brzezinski, Nagy, Bánki, Pinczés, García, és Troyas előtt.

Teljes egészében az időmérő, és a két futam