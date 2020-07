Az OMV várakozásait is felülmúló eredményeket hozott a Hungaroring E-sport Bajnokság

Csaknem 4500 e-sportoló regisztrált és vett részt a selejtezőkön a Michelisz Norbi és csapata által szervezett Hungaroring E-sport Bajnokságon, amelyet az OMV Hungária is támogatott. Ez messze meghaladta a vállalat várakozásait, hiszen ilyen számú jelentkező nemzetközi összehasonlításban is komoly eredménynek mondható online szimulátoros versenyeken.

A napokban véget ért sorozat futamainak nézettsége szintén kiemelkedő volt a közösségi oldalakon zajló közvetítések során. Alkalmanként ugyanis a meghatározó hazai hírportálok élő adásaira jellemző látogatószámok is összejöttek.

„Az OMV Hungária számára kézenfekvő volt a bajnokság támogatása, hiszen a tehetségek felkutatásával a szervezők olyan célt tűztek a zászlójukra, ami egybe esik vállalatunk értékrendjével. Mindezt a járványügyi helyzet legnehezebb heteiben oldottuk meg, mely nemcsak itthon, de világszinten is próbára tette a cégek és sportolók közötti kapcsolatokat."

"Az OMV ezzel az együttműködéssel is szerette volna jelezni, hogy szponzorált sportolói és csapatai mellett a nehéz körülmények ellenére is folyamatosan kitartott. A továbbiak kapcsán is az a célunk, hogy segítséget nyújtsunk az általunk támogatott sikersportágak jövőjének megalapozásához.” – hangsúlyozta Balogh Tibor, az OMV Hungária ügyvezető igazgatója.

A társaság nem csak a FIA túraautó világkupa, a WTCR aktuális bajnokához, Michelisz Norbihoz kötődő, hanem egyéb támogatói kontraktusára hasonlóképpen tekint. A vállalat a veszprémi férfi és a győri női kézilabdacsapattal való együttműködéssel egyaránt hosszú távon tervez.

