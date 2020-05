Az F1-es játékok rövid története

Az arcade konzolok első napjaitól a jelenlegi, óriási népszerűségű esportig számos lépés történt, többek között az F1-es játékok terén is. A virtuális Forma-1-ben az évek alatt egyre fejlődő tartalmakat kaptunk, egyes játékok ikonikussá váltak, ma pedig már odáig jutott az ipar, hogy jelenlegi Forma-1-es versenyzők is játszanak a játékkal élőben.

Az alábbiakban a Motorsport.com a Forma-1-es játékok történetét foglalja össze röviden: a 70-es évektől az F1 2019-ig.

Az F1-es arcade játékok gyökereit keresve egészen az 1970-es évekig kell visszamennünk. A japán kiadó, a Namco az F-1 névre „keresztelt” játékkal szerzett sikereket, amely 1976-ban jelent meg. A Namco 6 évvel később aztán kiadta a Pole Positiont, ami a világ egyik legnépszerűbb arcade-játékává vált.

A lehetőségei közé tartozott a „time trial” időmérős kör, ráadásul CPU-ellenfelek is voltak, amivel a Pole Position megelőzte a korát, méghozzá annyira, hogy a videójátékos weboldal, az IGN 2015-ben minden idők legnagyobb hatású versenyzős játékává választotta a játékot.

Ahogy a videójátékok tovább fejlődtek, és ahogy az otthoni konzolok egyre népszerűbbek lettek, az F1 megkezdte az arcade-ról való átállást. A Super Monaco GP (1989) nagy sikert aratott a Sega Megadrive-on, és az 1992-es folytatásban még Ayrton Senna is segített, míg a Grand Prix (1992) elkezdett a szimulátoros irány felé haladni.

Az első igazán sikeres szimulátorjáték a Grand Prix 2 (1996) volt, amit PC-re adott ki a híres kiadó, Geoff Crammond. A játék az 1994-es szezonra alapult, amely a Német Nagydíjon érvényes festéseket és versenyzőket foglalta magában. A játékban szerepelt az összes, Német Nagydíjon részt vevő versenyző és csapat, volt teljes bajnokság-mód, illetve teljes nagydíjhétvégéken is részt lehetett venni.

A játékosok ezenkívül állíthattak az autó beállításain, illetve technikai meghibásodásokat is szimuláltak. Folytatásai is jelentek meg: a Grand Prix 3 2000-ben, a Grand Prix 4 pedig 2002-ben. Utóbbi rendkívül népszerű volt a 2000-es években az eltökélt modding-közösségnek köszönhetően.

Az otthoni konzolokra áttérve óriási népszerűségnek örvendett a Sony első F1-es PlayStation-játéka, a Formula 1 (1996), ami az egyik legnagyobb számban eladott játékká vált az Egyesült Királyságban. A játékban szerepelt bajnokság-mód, a futamokat pedig Murray Walker kommentálta. A játékban különleges „easter egg” is szerepelt: fel lehetett oldani egy olyan versenypályát, amelynek F1-es autó alakja volt – ehhez egy cheat-kódra volt szükség, vagy arra, hogy egy szezonban megnyerj minden versenyt.

A Formula 1 97 (1997) is óriási sikernek örvendett, még úgy is, hogy szerzői jogi nehézségek is akadtak Jacques Villeneuve-vel kapcsolatban, így ő nem a saját nevével szerepelt, hanem „Williams Numberone”-ként. De a fejlesztő-váltás miatt az 1998-as és az 1999-es kiadást már nem fogadták annyira jól, így véget ért az F1 PS1-es aranykora.

Az F1-es licencet az Electronic Arts és a Sony között osztották meg 2000 és 2003 között, az EA pedig tovább folytatta az évenkénti megjelentést, míg a Sony a PlayStation 2-re váltott. Az EA ezek mellett kitérőt tett, és több különböző játékot is megjelentetett, például az F1 Managert PC-re, amely szintén a modderek kedvencévé vált, és a játékosok a csapatfőnök szerepében játszhattak.

A Sony 2003-tól megszerezte az exkluzív jogokat, és így ebben az időszakban csak a PlayStationre jelentek meg hivatalos F1-es játékok. A grafika és a gameplay területén folyamatos előrelépések történtek, és minden játékban szerepelt teljes karrier mód.

Egyre nagyobb volt az érdeklődés az online multiplayer-mód iránt is, ilyen téren pedig az első PlayStation 3-as F1-es játék lépett nagyot az F1 Championship Editionnel (2007). Viszont ezután a Sony elvesztette a jogokat, és így újra multi-platformosak lettek az F1-es játékok.

F1 2019

A Codemasters először 2009-ben adott ki Forma-1-es játékot, viszont az F1 2009 csak Nintendo Wii-re, PSP-re és iOS-re jelent meg, ezzel megszakítottak egy többéves kihagyást. A játék a szezon végén jelent meg, és vegyes kritikák jelentek meg a játékkal kapcsolatban, főleg a grafika terén nem voltak elégedettek a kritikusok.

Az F1 2010-zel aztán nagyot lépett előre a Codemasters, ami az első F1-es játék volt, ami PS3-ra és Xbox 360-ra is megjelent. A birminghami bázisú kiadó aztán évről évre kiadta az aktuális szezont feldolgozó játékait, és érkeztek extrák is, mint például a safety car vagy a részletesebb karrier-mód.

Egy Mario Kart-szerű játékot is megjelentetett a Codemasters 2012-ben, amelynek F1 Race Stars volt a neve, viszont ez csak egy egyszeri próbálkozás volt a Codemasters portfóliójában.

A nyolcadik generáció konzolokra (PlayStation 4-re és Xbox One-ra) először az F1 2015 jelent meg, míg az F1 2017 jelentős újdonságot hozott a sorozatba: elindult a hivatalos F1 Esports-bajnokság.

A Liberty Media teljes mértékben támogatta a kezdeményezést, amelynek célja a fiatalabb korosztály megszólítása. Az F1 Esports célja az volt, hogy megtalálja 2017 leggyorsabb gamereit. Az online kvalifikáció és az élő, londoni elődöntők után a legjobb 20 versenyzőt meghívták Abu Dhabiba a döntőre, ahol a brit Brendon Leigh tudott győzni.

Az első szezon sikerére építve 2018-ban is megrendezésre került az F1 Esports, amelyben a rajtrács 10 csapata közül 9 indított csapatot, és így mérkőzhettek meg egymás ellen a versenyzők, az összdíjazás pedig 200 ezer dollár volt. Ezt a bajnokságot is Brendon Leigh nyerte, ezúttal már a Mercedesszel, míg akkori csapattársa, Bereznay Dániel második lett.

2019-ben már a Ferrari is részt vett a bajnokságban, az összdíjazás 500 ezer dollárra emelkedett, a bajnok pedig David Tonizza lett a Ferrari csapatával, míg Bereznay Dániel harmadik lett a bajnokságban.

De mielőtt kijött volna az F1 2020-as játéka, az F1-es játékok népszerűsége váratlanul jelentősen megnőtt a koronavírus-járvány miatt. A COVID-19 miatt a Forma-1 2020-as szezonja még nem kezdődött el, és az esport szerepe megnövekedett a való életbeli események hiánya miatt.

Nem sokkal az Ausztrál Nagydíj lefújása után számos esport-versenyt rendeztek, a legnépszerűbbek közé tartozik a Veloce Esports és a Motorsport Games által rendezett #NotTheGP sorozat, amelyben olyan versenyzők vettek már részt, mint Lando Norris, Nicholas Latifi, Stoffel Vandoorne, vagy olyan hírességek, mint a Real Madrid kapusa, Thibaut Courtois és a profi golfozó Ian Poulter.

Az F1 is elindította a hivatalos virtuális nagydíjait, ahol már feltűnt Charles Leclerc, Alexander Albon, Lando Norris, George Russell, Nicholas Latifi, Antonio Giovinazzi, Jenson Button és Nico Hülkenberg is, a nagy nevek miatt pedig meglehetősen népszerűek ezek az esport-események.

Tehát a valódi verseny hiányában sok F1-rajongó fordult az esport felé, ahol nemcsak kerék a kerék elleni csatákat láthatnak, hanem kapcsolatban is maradhatnak a kedvenc versenyzőikkel ezekben a nehéz időkben. Az F1-es játékok pedig rengeteg változtatáson mentek át az utóbbi több mint 40 év alatt, de sosem voltak még annyira népszerűek, mint ma.

