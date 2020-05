Az esport örömöt és frusztrációt is okoz az IndyCar-versenyzőknek

Az IndyCar mezőnye jól fogadta a hatfordulós virtuális versenysorozat létrejöttét, bár a mezőnyben több versenyzőnek már volt komolyabb tapasztalata az online versenyzés terén, így pedig jelentős előnnyel indultak az ilyen téren tapasztalatlanabb társaikkal szemben.

Néhány versenyző pedig, akiknek nincs a versenyzés mellett családjuk, gyerekeik vagy üzleti vállalkozásaik, azok teljes munkaidős elfoglaltságot fabrikáltak az online versenyzésből, amely ebben a versenysorozatban az iRacingben folyik.

Nick DeGroot, Alexander Rossi and Colton Herta Fotó készítője: Uncredited

Múlt héten rendezték meg a sorozat Watkins Glen-i fordulóját, a versenyt megnyerő Sage Karam pedig azt nyilatkozta, hogy a 45 körös verseny végére már 385 kört teljesített az 5,4 kilométeres, lézerscannelt pályán.

Ez a megtett távolság pedig az Indy 500-as verseny két és félszeresének felel meg. A versenyzők pedig a szombat esti, barberi versenyre is rengeteget készültek. Közéjük tartozik Sébastien Bourdais is. Bourdais már 41 éves, így a veterán versenyzők közé tartozik, ráadásul neki van családja is: felesége és két gyermeke.

A francia versenyző pedig nem vette félvállról az online versenyeket, és szerda estig 316 kört teljesített a virtuális barberi pályán, mielőtt a felesége, Claire kihúzta a zsinórt a felszereléséből. Ez a körmennyiség pedig 5 óra 47 percnek felel meg – a tavalyi, valódi barberi verseny 1 óra 55 percig tartott.

Bourdais aztán pénteken még három versenytávnyi kört teljesített, hogy készen álljon a szombati versenyre. Elmondása szerint nem megy jól neki az online versenyzés, de a gyakorlással próbál ezen változtatni.

Más frissen házasodott IndyCar-versenyzők is rengeteget köröztek a barberi pályán: James Hinchcliffe 246, Josef Newgarden 224 kört teljesített – és ez csak a publikus gyakorlás, számos versenyző „privátban” tesztel, hogy ne lássák, mennyi kört teljesítettek. A lista alján Ed Carpenter (175 kör), Jimmie Johnson (161 kör) és Scott Dixon (140 kör) áll.

Nick DeGroot Fotó készítője: Uncredited

Scott Dixon erről a Racernek nyilatkozott:

„A körszámom még alacsonyabb lehetett volna, de végül 2 etapot mentem teljes tankkal. Nem voltam benne biztos, hogy akarom-e ezt az egészet, viszont amikor úgy döntöttem, hogy igen, addigra már a legtöbb szimulátoros komponenst eladták!”

„Teljesen elfogytak. A beállítások és a programok mennyisége, amelyek ahhoz szükségesek, hogy jól teljesíts, nevetséges! Ide tartoznak az üzemanyaggal kapcsolatos beállítások, és kommunikálnom kell másokkal, miközben vezetek… erről fogalmam sem volt.”

Dixonnak felesége van, két lánya, illetve nemrég született meg a kisfia, és nem biztos abban, hogy csak most fog részt venni a versenyen, vagy még sokáig indulni fog-e a versenyeken.

„A feleségem már túl van ezen… megmondtam a többieknek, hogy jövő héten fog megérkezni a top-szimulátoros felszerelésem. Viszont nehéz a dolog. Van két lányom itthon, illetve nemrég született a fiam. Szóval nem tudom, hogy megéri-e ennyi időt foglalkozni ezzel. Tudom, hogy vannak srácok, akik napi 10 órát tesztelnek, ez pedig őrületes.”

Nick DeGroot, Ed Carpenter Fotó készítője: Uncredited

A 39 éves Dixonnak a 28 éves csapattársa, Felix Rosenqvist segít. És bár az iRacing egy kifejezetten realisztikus szimulációs platform, azonban a valós IndyCar-autó vezetésétől még így is távol áll.

„Felixre támaszkodom, aki rengeteg dologban segít, de amikor azt mondja, hogy kattintsak ide vagy oda, inkább azt kérem tőle, hogy küldjön egy videót arról, hogyan csináljam!” – mondta nevetve Dixon.

„A probléma egy generációs dolog is, mi próbáljuk elkapni a Felixhez hasonló srácokat, akik már minimum 4-5 éve csinálják ezt. És az autó közel sincs az igazi autóhoz. Emiatt aggódom. Amikor a Sprint Trainingen voltunk, Felix azt mondta, hogy a szimulátora rossz dolgokat tanított neki, amiket nem tudott hasznosítani a valódi autókban. És most már látom, hogy miről beszélt.”

„Emlékszem az első idei szimulátoros tesztemre, ahol az első három órát a gumimodell tanulmányozásával töltöttem, mielőtt bármennyit is teszteltem volna. Ennyire reális a dolog. Aztán jön az iRacing, ami egy valódi játék, ahol meg kell tanulnod a trükköket, amelyekkel „csalhatsz”. Ez pedig egyszerre érdekes és nem érdekes.”

„Ez olyan, mintha a valódi autó egy verzióját használnád, de inkább egy impresszió, mintsem egy valódi dolog, és egyáltalán nem olyan, mint azok a szimulátorok, amiket használunk. Emiatt pedig rengeteg versenyző próbálkozik, hogy a lehető legjobb legyen az iRacingben, és nem tudják átültetni az IndyCarban tanultakat. Ugyanis ez két teljesen külön világ. Ez pedig szórakoztató, de csak akkor, ha szórakozásként állok hozzá a dologhoz.”

