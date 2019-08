Alonso nem csak az új GRID-játék arca – több annál…

5 év után újabb GRID-játék fog megjelenni, amelyben Alonso az egyik tanácsadó a játékban, illetve feltűnik az eSport-csapata, az FA Racing Esports Team is. Emellett az az autó is bekerült, amellyel a második F1-es címét nyerte: a Renault R26 a 2006-os szezonból.

„Fernando egy elfoglalt ember, nincs itt minden nap velünk, hogy játsszon a játékkal.” – kezdte a Codemasters játékigazgatója, Chris Smith az Autosportnak. „Nem akarok úgy tenni, mintha arról lenne szó, hogy leül, és elmondja nekünk, milyennek kellene lennie a Renault R26 irányításának, mert nem csinálja ezt.”

„Néhányszor játszik a játékkal, és ha valami problémásat észlel, elmondja a véleményét. A marketingben is szerepet kap. Visszajelzéseket ad nekünk, szóval nem csak a játék arca, több annál. Az R26 pedig nem is lenne benne a játékban nélküle. Ő inspirált arra, hogy ilyen autókat is beletegyünk a játékba.”

A karrier mód végső küldetése egy Alonso és az R26 elleni harc, amelyben Alonso mesterséges intelligenciája agresszívebb és ügyesebb, mint a „normális” AI.

„Nyilvánvalóan nagyon keményre csináltuk Fernando AI-ját. Azt akartuk, hogy az emberek azt mondják: „Hé, Alonso is benne van, milyen jól vezet!” – tette hozzá Smith.

„Az egyik versenyzőnk kikapcsolt minden segédletet, nagyon nehézre állította a nehézséget, és meg akarta verni Alonsót – azt gondolta, könnyű lesz. Alonso mögé ért az utolsó egyenesben, és használta a szélárnyékot. Kihúzott mögüle, úgy tűnt, meg is lehet az előzés, de közvetlenül a célvonal előtt Alonso bezárta az ajtót, így nyert.”

„Amikor megkérdeztük, hogy akar-e újra játszani, annyit mondott, hogy nem, de jól szórakozott. Ez kritikus fontosságú, hiszen az emberek nagyon élvezik az ilyen típusú versenyzést. És nem kell az első helyen végezned ahhoz, hogy élvezd.”

Az új GRID október 8-án fog megjelenni PC-re, Xbox One-ra és Playstation 4-re.

