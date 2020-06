Alonso is megmutatta a szimulátorát

A kétszeres F1-es világbajnok egy igazi „örökmozgó”, aki a kora ellenére rendkívül aktív a motorsportokban, ráadásul a legnagyobb kategóriákban. Az F1-es pályafutása sokkal jobban is alakulhatott volna, de úgy tűnik, lehet egy utolsó nagy dobása, méghozzá a Renault-val, ahol 2005-ben és 2006-ban bajnok lett.

Az F1-Insider.com beszámolója szerint Alonso intenzív tárgyalásokat folytat a franciákkal, és lehetséges, hogy csak a bejelentés dátuma az igazi kérdés. Valtteri Bottas és Nico Hülkenberg pedig „B” tervek lehetnek.

Fernando Alonso csak nemrég szerezte be a saját modern szimulátorát, de a The Race legutóbbi 2 eseményét megnyerte. 4 győzelmet szerzett, és egy igencsak elit mezőnyben. A spanyol sztár már a hétvégére készül, hiszen a The Race a következő hetekben Monacóban, Indianapolisban és Le Mans-ban indít versenyt.

Aki megnyeri ezt a három futamot, azt illeti meg a virtuális „Tripla korona”, amire már egy ideje hajt Alonso a valóságban. Ehhez „csak” Amerikában kellene nyernie.

