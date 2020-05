Alonso az utolsó helyről nyerte meg a legendák második versenyét!

Miután a legendák első indianapolisi versenyén Fernando Alonso nyert Jenson Button előtt, nem sokkal később következett a következő, fordított rajtrácsos verseny, amelyet Mika Salo és Vitantonio Liuzzi kezdett meg az élről, míg Alonso és Button a mezőny végéről indulhatott.

Fernando Alonso eszméletlen sebességgel haladt előre, és a mezőny végéről indulva már a verseny elején fel tudott jönni a hetedik helyre, míg Montoya a tizedik, Button a tizenegyedik helyen haladt a verseny első köreiben.

Herta és Liuzzi ütközésével még előrébb kerültek az ex-F1-esek, Brabham pedig Salót megelőzve az élre állt. Alonso pedig nem állt le, és 14 perccel a verseny vége előtt átvette a vezetést az utolsó helyről rajtolva, de Salo, Monteiro és Brabham is nagyot csatázott az élen a spanyollal.

Salo elvesztette a győzelmi esélyeit azzal, hogy visszaesett a nyolcadik helyre, Monteiro és Alonso viszont óriásit csatázott a vezető pozícióért, miközben Button már a negyedik helyen haladt.

Míg az első helyért Alonso és Monteiro előzte oda-vissza egymást, addig a harmadik helyért Button, Castroneves és Brabham harcolt hasonlóképpen. Végül a spanyol kétszeres F1-es világbajnok lehetett a legboldogabb, aki tehát az utolsó helyről rajtolva is győzni tudott!

A második helyen Monteiro ért be, majd Castroneves, Button, Brabham és Salo következett. Jó versenyt futott Montoya és Fittipaldi is, akik a nyolcadik, illetve a tizedik helyen értek be, míg az előző versenyen nagyot versenyző Magnussen most a 14. lett.

