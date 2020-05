Albon nyerte a kaotikus véget ért első jótékonysági online F1-es versenyt, a másodikat Leclerc öccse

Számos Forma-1-es versenyző részvételével indult az online jótékonysági versenyzés, amelyben szerepel Charles Leclerc, Alex Albon, Lando Norris, Antonio Giovinazzi, George Russell, Nicholas Latifi, mellettük pedig F2-es és F3-as versenyzők is, illetve Leclerc és Albon testvére is részt vesz, ahogy a Real Madrid kapusa, Thibaut Courtois is.

A versenyekkel pedig a koronavírus elleni harcra gyűjtenek, a kitűzött cél pedig 100 ezer dollár, vagyis körülbelül 32 millió forint volt. A verseny kezdete előtt már 12 ezer dollár feletti összegnél jártak.

A jótékonysági verseny első versenyét Abu Dhabiban futották. A verseny egy 30 perces szabadedzéssel indult, amelyet aztán 17 perc után megszakítottak, hogy az időmérővel folytathassák a versenyzést.

A szabadedzésen Luca Albon volt a leggyorsabb Lundgaard, Alex Albon és Giovinazzi előtt, majd jött az időmérő edzés. Norris a játék közben is hozta a formáját, például ezt mondta: „Nézd meg a Ferrari végsebességét! Az FIA nem vizsgálta meg eléggé. Még a játékban sem!”

Az időmérőn Lundgaard volt a leggyorsabb, Giovinazzi második, Norris harmadik lett, Arthur Leclerc és Charles Leclerc foglalta el az negyedik és a hatodik pozíciót, míg Luca Albon és Alex Albon a hetediket és a nyolcadikat, Latifi 9. lett.

Még több F1 hír: Hamilton teljesen kiengedte a haját, és pozitivitást küld

A verseny elég viccesen indult, mivel a „szellemautó” funkció be volt kapcsolva, így senki sem tudott összeérni senkivel, ezért újraindították a versenyt, és a rövid időmérő helyett egykörös kvalifikációt futottak, így új rajtsorrend alakult ki.

Ezen az időmérőn már Alex Albon volt a leggyorsabb Lundgaard és Deletraz előtt, Norris ötödik, Courtois hatodik, míg Leclerc kilencedik lett. A rajtnál Leclerc megpördült, így az utolsó előtti helyre esett vissza, csak az öccse állt mögötte, de nem sokkal később Arthur is megelőzte Charles-t.

Az 5. körben Leclerc összeért Jimmy Broadbenttel, majd nem sokkal később sikerült is megelőznie őt. A kör későbbi részében viszont Leclerc a falnak ment, majd a 14. helyről jött ki a bokszba, de a kerékcseréjét csak az 5 másodperces büntetése után hajthatták végre – az utolsó helyre jött vissza.

5 körrel a verseny vége előtt mindenki felsorakozott együtt, hogy izgalmasabb legyen a végjáték, ennek következtében teljesen felborult az addig kialakult állás, rengetegen összeütköztek, így Leclerc pár pillanat alatt a mezőny végéről előrejött a negyedik helyre.

A káosz után végül Albon nyert Courtois és Arthur Leclerc előtt, Luca Albon negyedik, Charles Leclerc ötödik lett, míg Norris a 7., Latifi a 10., Russell a 11. lett.

Charles Leclerc, Scuderia Ferrari Fotó készítője: Codemasters

A második versenyt a virtuális silverstone-i pályán rendezték, ahol szintén egykörös volt a kvalifikáció. Lundgaard első, A. Leclerc második, Luca Albon harmadik, Alex Albon negyedik, Charles Leclerc ötödik, Latifi hetedik, Norris kilencedik lett az időmérőn.

A rajtnál A. Leclerc szerezte meg a vezetést, de Lundgaard agresszívan támadta, de Lundgaard visszaesett C. Leclerc mögé, a harmadik helyre. Lundgaard visszaküzdötte magát Leclerc elé, majd L. Albon is megpróbálta megelőzni a monacóit, de Leclerc ahelyett, hogy pozíciót vesztett volna, nyert egyet – átmenetileg – Lundgaard bokszkiállása miatt.

Végül a bokszkiállások teljesítése után A. Leclerc, L. Albon, Lundgaard, C. Leclerc, Norris volt az élmezőny sorrendje. C. Leclerc kemény gumit kapott a kiállásánál, ezért nem tudta tartani az élmezőny tempóját, és Norris is megelőzte őt, de sikerült visszaelőznie a britet.

Fél körrel a verseny vége előtt még C. Leclerc volt a negyedik, de az utolsó métereken Norris átvette tőle a negyedik helyet, így a Ferrari versenyzője ötödik lett. A győztes Arthur Leclerc lett Lundgaard és L. Albon előtt, Latifi lett a hatodik, Russell a hetedik, Courtois kilencedik, Albon pedig a 16. lett.

A stream végére már 33 ezer dollárnál tartott a gyűjtés, ami átszámítva 10,6 millió forint. Emellett a versenyzők elmondták, hogy a következő versenyeket már komolyabban fogják venni. A következő két versenyre április 14-én, kedden fog sor kerülni, szintén 19 órától.

Silverstone után Bahreinben is megnézhetjük, hogy milyen lenne egy kör visszafelé, ami teljesen más kihívásokat tartogathatna a versenyzőknek és a mezőnynek egyaránt.